More Than A Viral Prank

Some school districts are alerting parents of the dangers and repercussions of a circulating TikTok trend. The trend encourages students to insert pencil lead, foil, or other materials into school-issued Chromebook USB ports, which can cause the device to smoke and spark. Dalhart ISD stated on social media that this is more than just a viral prank; it poses a danger to students and staff and is illegal.

Algunos distritos escolares están alertando a los padres de los peligros y las repercusiones de una tendencia circulante de TikTok. La tendencia anima a los estudiantes a insertar minas de lápiz, papel de aluminio u otros materiales en los puertos USB de Chromebook proporcionados por la escuela, lo que puede hacer que el dispositivo humee y chispa. Dalhart ISD declaró en las redes sociales que esto es más que una broma viral; Representa un peligro para los estudiantes y el personal y es ilegal.