MPHS Academic Blanket Awards

Contact: Kelly Cowan

Mount Pleasant High School and Chamber of Commerce Award Academic Blankets

Sixty-one Mount Pleasant High School students were presented Academic Blanket Awards for having the highest overall average in their respective subjects in a ceremony in the MPHS auditorium on Friday, May 9. Those 61 students make up only about 4% of the MPHS population. The Academic Blanket Awards have been sponsored by the Mount Pleasant Chamber of Commerce for many years, with businesses vying to sponsor and purchase a blanket for a student. That afternoon, representatives from each business presented the awards to the students.

Those awarded Academic Blankets and the sponsoring businesses include:

Accounting (Baker and Johnson CPA) Emely Chavelas

Advanced Quantitative Reasoning (1st Federal Community Bank) Ke’aundra Evans

Ag Mechanics (Stansell Construction) Aidyn Botello

Agriscience (Priefert) Jay’cee Alvarez

Algebra I (Guaranty Bank) Nancy Gil

Algebra II (Vera Bank) Adriel Bagsic

Anatomy & Physiology (The Pediatric Clinic and NE TX Pediatrics) Kevin Mendoza

Animal Science (Titus County Fair Association) Emily Miklos

Art (Brenda Home Services) Josue Vega

Band (Chick-Fil-A) Angel Farias

Biology (Pleasant Smiles Dental) Maria Beltran

AP Biology (Titus Regional Medical Center) Diego Ugalde

Business Information Management (Castillo Realty) Anna Lucio

Calculus (Rotary Club of Mount Pleasant) Tanner Marshall

Career Preparation (CadVibe) Daffne Martinez

Chemistry (Robert C. Sikes DDS) Conley Johnson

Choir (MP Pack N Mail) Alivia Newman

Communications (Ruby & Begonia) Ephram Vaseleck

Construction Technology (Stephenson Dirt Contracting) Teodoro Martinez

Cosmetology (Prodigy Salon and Spa) Raquel Martinez

Culinary Arts (Tacos by Queen) Javier Valerio Basaldua

Dance (Patrick Redfearn Realty) Kaylin Castañeda

Education & Training (AA Treehouse) Michelle Sandoval

Electrical Technology (Marmon Industrial Energy & Infrastructure) Alfredo Pineda

Engineering (Diamond C Trailers) Jose Gonzalez

English I (McGuire Dyke CPA’s) Lincoln Dyke

English II (Phil & Jennifer Scudder) Mary Beth Snyder

English III (Sandlin Motors) Brissia Alvarez

English IV (Mayben Realty) Samuel Chappell

Environmental Science (Manish Enterprises) Gopi Amin

Environmental Systems (Republic Services) Mayson Graham

Fashion Design (House of Fashion) Allison Nieto

Forensic Science (Bates Cooper Sloan Funeral Home) Hayden Tennison

Geometry (KRB Investments) Jayden Baker

Government & Economics (East Texas Children’s Dentistry) Katherine Ball

Health Science Theory (Luigi’s) Alba Zeqaj

Instructional Practice in Education (NTCC) Haylee Zaldivar

Journalism Newspaper (Lions Club) Jasmine Briones

Journalism Yearbook (ETEX Septic and Supply) Jazlynn Juarez

Law Enforcement (RC21 LLC) Xitlaly Sanchez

Marketing Education (Lori Chism, Attorney at Law) Carter Chism

Math Models (Pilgrim Bank) Peyton Robinson

Patient Care Tech (Cypress Basin Hospice) Kimberly Victoria

Physics (Shumate Flooring) Julian Chancellor

Physics C (US Pet Foods) Yahaira Pina

Piano (Castillo Realty) Cooper Rider

Practicum in Health Science Tech I (Mount Pleasant Pet Resort) Jamie Garrett

Practicum in Health Science Tech II (American National Bank) Elizabeth Buck

Pre-Calculus (Cypress Bank) Audrey Fisher

Scientific Research & Design (Mid-America Pet Foods), Morgan Lee

Spanish I (East Texas Professionals Credit Union) Victoria Salmeron

Spanish II (EAG Automotive) Rebecca Dunn

Spanish III (Denney Land Surveying) Esmeralda Perez

Spanish IV (Glossy Nail Lounge) Emily Garcia

Spanish Language and Culture (MP Rentals) Sandy Farias

Sports Medicine (Tumey Mortuary) Abby Torres

Statistics (Thurman’s ProMed Pharmacy) Luke Thurman

Theatre (EAG Automotive) Jeffrey Bond

US History (Dermatology Center of Northeast Texas) Alessandro Greco

World Geography (Greater Hope Church of God in Christ), Leslie Hernandez

World History (Ester Smith Efinity Mortgage) Araceli Salazar

Contacto: Kelly Cowan

La Escuela Secundaria Mount Pleasant y la Cámara de Comercio otorgan mantas académicas

Sesenta y un estudiantes de la Escuela Secundaria Mount Pleasant recibieron los Premios Academic Blanket por tener el promedio general más alto en sus respectivas materias en una ceremonia en el auditorio de MPHS el viernes 9 de mayo. Esos 61 estudiantes representan solo alrededor del 4% de la población de MPHS. Los Premios Académicos de Mantas han sido patrocinados por la Cámara de Comercio de Mount Pleasant durante muchos años, con empresas que compiten por patrocinar y comprar una manta para un estudiante. Esa tarde, representantes de cada empresa entregaron los premios a los estudiantes.

Entre los galardonados con las Mantas Académicas y las empresas patrocinadoras se encuentran:

Contabilidad (Baker and Johnson CPA) Emely Chavelas

Razonamiento Cuantitativo Avanzado (1er Banco Comunitario Federal) Ke’aundra Evans

Mecánica Agrícola (Stansell Construction) Aidyn Botello

Agriscience (Priefert) Jay’cee Alvarez

Álgebra I (Banco de Garantías) Nancy Gil

Álgebra II (Banco Vera) Adriel Bagsic

Anatomía y Fisiología (Clínica Pediátrica y NE TX Pediatrics) Kevin Mendoza

Ciencia Animal (Asociación de la Feria del Condado de Titus) Emily Miklos

Arte (Brenda Home Services) Josué Vega

Banda (Chick-fil-A) Ángel Farías

Biología (Sonrisas Agradables Dental) Maria Beltran

AP Biología (Centro Médico Regional Titus) Diego Ugalde

Gestión de Información Empresarial (Castillo Realty) Anna Lucio

Cálculo (Club Rotario de Mount Pleasant) Tanner Marshall

Preparación para la carrera (CadVibe) Daffne Martinez

Química (Robert C. Sikes, DDS) Conley Johnson

Coro (MP Pack N Mail) Alivia Newman

Comunicaciones (Rubí y Begonia) Ephram Vaseleck

Tecnología de la Construcción (Stephenson Dirt Contracting) Teodoro Martinez

Cosmetología (Prodigy Salón y Spa) Raquel Martínez

Artes Culinarias (Tacos by Queen) Javier Valerio Basaldua

Danza (Patrick Redfearn Realty) Kaylin Castañeda

Educación y Capacitación (AA Treehouse) Michelle Sandoval

Tecnología Eléctrica (Marmon Industrial Energy & Infrastructure) Alfredo Pineda

Ingeniería (Diamond C Trailers) José González

Inglés I (McGuire Dyke CPA’s) Lincoln Dyke

Inglés II (Phil y Jennifer Scudder) Mary Beth Snyder

Inglés III (Sandlin Motors) Brissia Alvarez

Inglés IV (Mayben Realty) Samuel Chappell

Ciencias Ambientales (Manish Enterprises) Gopi Amin

Sistemas Ambientales (Servicios de la República) Mayson Graham

Diseño de Moda (House of Fashion) Allison Nieto

Ciencias Forenses (Funeraria Bates Cooper Sloan) Hayden Tennison

Geometría (KRB Investments) Jayden Baker

Gobierno y Economía (Odontología Infantil del Este de Texas) Katherine Ball

Teoría de las Ciencias de la Salud (Luigi) Alba Zeqaj

Práctica Educativa en Educación (NTCC) Haylee Zaldivar

Periódico Periodístico (Club de Leones) Jazmín Briones

Anuario de Periodismo (ETEX Séptico y Abastecimiento) Jazlynn Juárez

Aplicación de la Ley (RC21 LLC) Xitlaly Sánchez

Educación en Marketing (Lori Chism, Abogada) Carter Chism

Modelos matemáticos (Pilgrim Bank) Peyton Robinson

Técnico de Atención al Paciente (Cypress Basin Hospice) Kimberly Victoria

Física (Suelo Shumate) Julian Chancellor

Física C (Alimentos para mascotas de EE. UU.) Yahaira Pina

Piano (Castillo Realty) Cooper Rider

Práctica en Tecnología de Ciencias de la Salud I (Mount Pleasant Pet Resort) Jamie Garrett

Prácticum en Tecnología de Ciencias de la Salud II (American National Bank) Elizabeth Buck

Pre-Cálculo (Cypress Bank) Audrey Fisher

Investigación Científica y Diseño (Mid-America Pet Foods), Morgan Lee

Español I (Cooperativa de Ahorro y Crédito Profesionales del Este de Texas) Victoria Salmerón

Español II (EAG Automoción) Rebecca Dunn

Español III (Agrimensura de Denney) Esmeralda Pérez

Español IV (Glossy Nail Lounge) Emily Garcia

Lengua y Cultura Española (MP Rentals) Sandy Farias

Medicina Deportiva (Funeraria Tumey) Abby Torres

Estadísticas (Thurman’s ProMed Pharmacy) Luke Thurman

Teatro (EAG Automotive) Jeffrey Bond

Historia de los Estados Unidos (Centro de Dermatología del Noreste de Texas) Alessandro Greco

Geografía Mundial (Iglesia de Dios en Cristo Gran Esperanza), Leslie Hernandez

Historia Universal (Ester Smith Efinity Mortgage) Araceli Salazar

Fotos: Grupo: Los beneficiarios de la Manta Académica de la Escuela Secundaria Mount Pleasant 2025