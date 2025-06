Contact: Kelly Cowan

MPHS cosmetology students earn licenses before graduating from high school

All ten seniors in the Mount Pleasant High School Cosmetology II class officially became certified licensed cosmetologists before their high school graduation. Even more impressively, they are the first high school group in Texas to complete virtual testing as a group at their school!

“This milestone was made possible through months of hard work and preparation, and with the support and approval of the Texas Department of Licensing and Regulation,” said MPHS Cosmetology instructor Aleshia Rivera. “Typically, our students must wait until mid-June to test due to limited availability, but thanks to this innovative opportunity, they have reached certification before walking the stage! This is truly a proud moment for our program, school, and community. Congratulations again to these trailblazing young professionals — your dedication and determination have made history!”

MPHS offers a three-year, comprehensive cosmetology program. Sophomores can begin the program in Introduction to Cosmetology, which explores the history of cosmetology, rules, and regulations from the Texas Department of Licensing and Regulation, general sciences, skincare, and business skills.

Juniors in Cosmetology: I focus on the study of hair, skin, and nails, as well as their related care and maintenance. Students develop technical skills and knowledge in hair color and chemical texture services, as well as hair design and haircutting.

Cosmetology II is the final year of the state-licensed Cosmetology program. Students study and practice in a salon lab setting, using mannequins, each other, and the public as clientele for skill development. The program emphasizes advanced training and techniques in cosmetology, in addition to preparing students to take the Texas Department of Licensing and Regulation Cosmetology Exam.

For more information on the Mount Pleasant High School Cosmetology program, contact the MPHS Career and Technical Education Department at 903-575-2020 or visit their website at https://www.mpisd.net/mphs/mphs-cosmetology/.

Contacto: Kelly Cowan

Los estudiantes de cosmetología de MPHS obtienen licencias antes de graduarse de la escuela secundaria

Los diez estudiantes de último año de la clase de Cosmetología II de la Escuela Secundaria Mount Pleasant se convirtieron oficialmente en cosmetólogos certificados con licencia antes de graduarse de la escuela secundaria. Aún más impresionante, ¡son el primer grupo de escuela secundaria en Texas en completar las pruebas virtuales como grupo en su escuela!

“Este hito fue posible a través de meses de arduo trabajo y preparación, y con el apoyo y la aprobación del Departamento de Licencias y Regulación de Texas“, dijo la instructora de cosmetología de MPHS, Aleshia Rivera. “Por lo general, nuestros estudiantes deben esperar hasta mediados de junio para realizar la prueba debido a la disponibilidad limitada, pero gracias a esta oportunidad innovadora, ¡han alcanzado la certificación antes de subir al escenario! Este es realmente un momento de orgullo para nuestro programa, escuela y comunidad. Felicitaciones nuevamente a estos jóvenes profesionales pioneros: ¡su dedicación y determinación han hecho historia!”

MPHS ofrece un programa integral de cosmetología de tres años. Los estudiantes de segundo año pueden comenzar el programa en Introducción a la Cosmetología, que explora la historia de la cosmetología, las reglas y regulaciones del Departamento de Licencias y Regulación de Texas, ciencias generales, cuidado de la piel y habilidades comerciales.

Juniors en Cosmetología: Me enfoco en el estudio del cabello, la piel y las uñas, así como en su cuidado y mantenimiento relacionados. Los estudiantes desarrollan habilidades técnicas y conocimientos en servicios de coloración y textura química del cabello, así como en diseño y corte de cabello.

Cosmetología II es el último año del programa de Cosmetología con licencia estatal. Los estudiantes estudian y practican en un entorno de laboratorio de salón, utilizando maniquíes, entre sí y con el público como clientela para el desarrollo de habilidades. El programa enfatiza la capacitación avanzada y las técnicas en cosmetología, además de preparar a los estudiantes para tomar el Examen de Cosmetología del Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas.

Para obtener más información sobre el programa de Cosmetología de la Escuela Secundaria Mount Pleasant, comuníquese con el Departamento de Educación Técnica y Profesional de MPHS al 903-575-2020 o visite su sitio web en https://www.mpisd.net/mphs/mphs-cosmetology/.

Foto: Las cosmetólogas con licencia de MPHS 2025 (de izquierda a derecha) Bryanna Nava, Jennifer Peña, Raquel Martínez, Yoselin López, Vanessa Ramírez, Tania Rangel, Instructora Aleshia Rivera, Amy Carrillo, Perla Gaytán, Dori Macedo, Lesly Canadá