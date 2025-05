Contact: Kelly Cowan

MPHS Fashion Design students hold first annual fashion show

Mount Pleasant High School Fashion Design students showcased their work on Friday, May 2, in the first Annual MPHS Fashion Show. The main open area in the MPHS academic building, known as “Tiger Alley,” was transformed into a runway, ready for the models to reveal the designers’ creations.

Students in Fashion Design 2 constructed and styled a hoodie or pullover and could walk their look on a model or themselves. The Fashion Design 3 students constructed and styled a three-garment mini collection that had to work cohesively as a fashion line. They could use a commercial sewing pattern, upcycling a former item, or drafting their design. Student volunteers from MPHS served as models for these collections.

Fashion Design 2 participants included Yvette Cervantes, Mariah Cheatum, Colt Covey, Anny Delgadillo, Avery Hale, Brandie Houston, Taylor Lee-Osbourne, Morgan Lee-Osbourne, Gracie Martinez, Emily Ortiz, Dayanara Pulquero, Bella Reyes, Eva Salas, and Lizbeth Soto.

Destiny De la Rosa, Maleah Duenez, Emily Floyd, Melanie Logue, Allison Nieto, and Daniela Pina participated in Fashion Design 3.

MPHS students volunteering to model were Jasmine Alvarez, Hillary Burnett, Anahi Castellano, Yatziri Cuevas, Ailen De La Rosa, Lyric Doddy, Danna Escobar, Sandra Flores, Paty Gonzalez, Emileigh Hobbs, Trixz Kimball, Nayeli Lujano, Kimberly Pantoja, Michelle Ramirez, Veronica Regalado, Hector Salazar, Jacob Sims, Christopher Sorto, Tatiana Vazquez, Alexandra Velez, and Fatima Villalva.

Contacto: Kelly Cowan

Los estudiantes de Diseño de Moda de MPHS realizan el primer desfile de moda anual

Los estudiantes de Diseño de Moda de la Escuela Secundaria Mount Pleasant mostraron su trabajo el viernes 2 de mayo en el primer desfile anual de modas de MPHS. El área abierta principal en el edificio académico de MPHS, conocida como “Tiger Alley”, se transformó en una pasarela, lista para que las modelos revelaran las creaciones de los diseñadores.

Los estudiantes de Diseño de Moda 2 construyeron y diseñaron una sudadera con capucha o un jersey y podían llevar su look a una modelo o a ellos mismos. Los estudiantes de Diseño de Moda 3 construyeron y diseñaron una mini colección de tres prendas que debía funcionar de manera cohesiva como una línea de moda. Podrían usar un patrón de costura comercial, reciclar un artículo anterior o esbozar su diseño. Estudiantes voluntarios de MPHS sirvieron como modelos para estas colecciones.

Los participantes de Diseño de Moda 2 incluyeron a Yvette Cervantes, Mariah Cheatum, Colt Covey, Anny Delgadillo, Avery Hale, Brandie Houston, Taylor Lee-Osbourne, Morgan Lee-Osbourne, Gracie Martinez, Emily Ortiz, Dayanara Pulquero, Bella Reyes, Eva Salas y Lizbeth Soto.

Destiny De la Rosa, Maleah Duenez, Emily Floyd, Melanie Logue, Allison Nieto y Daniela Pina participaron en Diseño de Moda 3.

Los estudiantes de MPHS que se ofrecieron como voluntarios para modelar fueron Jasmine Alvarez, Hillary Burnett, Anahí Castellano, Yatziri Cuevas, Ailen De La Rosa, Lyric Doddy, Danna Escobar, Sandra Flores, Paty Gonzalez, Emileigh Hobbs, Trixz Kimball, Nayeli Lujano, Kimberly Pantoja, Michelle Ramírez, Verónica Regalado, Héctor Salazar, Jacob Sims, Christopher Sorto, Tatiana Vázquez, Alexandra Vélez y Fátima Villalva.

Fotos:

Modelos de Sorto-Chris Sorto para la estudiante de Diseño de Moda 2 Emily Ortiz

Regalado- Verónica Regalado modela una pieza de la colección de Yvette Cervantes, “Cheetah Chic”.

Burnett- Hillary Burnett posa con una creación de Gracie Martinez.

Castellano- Anahí Castellano desfila para la diseñadora Allison Nieto

Logue- Lycen Logue gira en un vestido diseñado por Maleah Duenez