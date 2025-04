Contact: Kelly Cowan

MPHS FFA members qualify for State

Mount Pleasant High School FFA members competed in the Area 6 Career Development Events contests on April 14-15 at East Texas A&M University in Commerce. Four teams, including Nursery/Landscape, Livestock, Forestry, and Agronomy, advanced to their state competitions.

The Nursery/Landscape team of Samuel Chappell, Jeseth Monreal, Michelle Ramirez, and Xitlaly Sanchez placed 4th in the Area. It will compete at the state level at Sam Houston University on April 24-25. This CDE encourages members to apply their landscaping, marketing, and service skills as they complete a written exam, identify various landscaping plant materials, and evaluate plant materials and landscape plans.

The livestock team of Rebecca Dunn, Kiley Lockey, Bowdrie Priefert, and Gunner Rodgers placed 4th in the Area and qualified for the state contest at Texas A&M University on April 25-26. Students ranked breeding and market classes for beef, sheep, and swine during the livestock evaluation event.

The Forestry team of Jonathan Dalby, Lelo Santiago, and Coleton Sturgeon placed 2nd at Area and qualified for the State Woodland contest at Stephen F. Austin State University on April 17. In this event, students will diagnose forest disorders, manage forests and forest inventory, and apply approved silviculture practices.

In Agronomy, the team of Jaycee Alvarez, Emily Miklos, Emilia Santiago, and Mary Beth Snyder will compete at State on May 2-3 at Texas Tech University. Teams of four students in this event evaluate an agronomic scenario and develop a crop management plan that includes crop selection, production, problem-solving, and marketing. The team members individually complete an agronomic knowledge exam, identify and analyze plant and soil types, evaluate commodity quality, demonstrate pest management and equipment knowledge, and discuss an agronomic issue important to crop production.

Additionally, three MPHS FFA members, Rebecca Dunn (livestock 5th place), Gunner Rodgers (livestock 9th place), and Michelle Ramirez Nursery/Landscape 10th place, were recognized as High Point Individuals at the Area 6 FFA contest.

CDE events build on what students learn in agricultural classes and encourage members to put their knowledge into practice. They design these events to help members prepare for a career in agriculture by testing and challenging the students’ technical, leadership, interpersonal, and teamwork skills and knowledge of the subject matter. MPHS FFA advisors are Susie Hearron, Blake Denson, Nicholaus Riecke, and Rance White.

Contacto: Kelly Cowan

Los miembros de MPHS FFA califican para el estado

Los miembros de la FFA de la Escuela Secundaria Mount Pleasant compitieron en los concursos de Eventos de Desarrollo Profesional del Área 6 el 14 y 15 de abril en la Universidad East Texas A&M en Commerce. Cuatro equipos, entre ellos Vivero/Paisajismo, Ganadería, Silvicultura y Agronomía, avanzaron a sus competencias estatales.

El equipo de Vivero/Paisajismo de Samuel Chappell, Jeseth Monreal, Michelle Ramírez y Xitlaly Sánchez obtuvo el 4º lugar en el Área. Competirá a nivel estatal en la Universidad Sam Houston el 24 y 25 de abril. Este CDE alienta a los miembros a aplicar sus habilidades de paisajismo, mercadeo y servicio a medida que completan un examen escrito, identifican varios materiales de plantas de paisajismo y evalúan los materiales de plantas y los planes de paisaje.

El equipo de ganadería de Rebecca Dunn, Kiley Lockey, Bowdrie Priefert y Gunner Rodgers obtuvo el 4º lugar en el Área y se clasificó para el concurso estatal en la Universidad de Texas A&M el 25 y 26 de abril. Durante el evento de evaluación de ganado, los estudiantes clasificaron las clases de cría y mercado para carne de res, ovejas y cerdos.

El equipo forestal de Jonathan Dalby, Lelo Santiago y Coleton Sturgeon obtuvo el segundo lugar en el Área y se clasificó para el concurso State Woodland en la Universidad Estatal Stephen F. Austin el 17 de abril. En este evento, los estudiantes diagnosticarán los desórdenes forestales, gestionarán los bosques y el inventario forestal, y aplicarán prácticas silvícolas aprobadas.

En Agronomía, el equipo de Jaycee Alvarez, Emily Miklos, Emilia Santiago y Mary Beth Snyder competirá en State el 2 y 3 de mayo en la Universidad Tecnológica de Texas. En este evento, equipos de cuatro estudiantes evalúan un escenario agronómico y desarrollan un plan de manejo de cultivos que incluye la selección de cultivos, la producción, la resolución de problemas y la comercialización. Los miembros del equipo completan individualmente un examen de conocimientos agronómicos, identifican y analizan tipos de plantas y suelos, evalúan la calidad de los productos básicos, demuestran el manejo de plagas y el conocimiento del equipo y discuten un tema agronómico importante para la producción de cultivos.

Además, tres miembros de MPHS FFA, Rebecca Dunn (ganado 5º lugar), Gunner Rodgers (ganado 9º lugar) y Michelle Ramírez Nursery/Landscape 10º lugar, fueron reconocidos como Individuos de Punto Alto en el concurso FFA del Área 6.

Los eventos de CDE se basan en lo que los estudiantes aprenden en las clases de agricultura y alientan a los miembros a poner en práctica sus conocimientos. Diseñan estos eventos para ayudar a los miembros a prepararse para una carrera en la agricultura al evaluar y desafiar las habilidades técnicas, de liderazgo, interpersonales y de trabajo en equipo del estudiante y el conocimiento de la materia. Los asesores de MPHS FFA son Susie Hearron, Blake Denson, Nicholaus Riecke y Rance White.

Fotos:

Vivero: El equipo de Vivero/Paisajismo (de izquierda a derecha) Michelle Ramírez, Xitlaly Sánchez, Jeseth Monreal y Samuel Chappell

Ganadería: El equipo de Ganadería (de izquierda a derecha) Rebecca Dunn, Bowdrie Priefert, Emily Miklos y Gunner Rodgers

Silvicultura: El equipo forestal (de izquierda a derecha) Jonathan Dalby, Coleton Sturgeon y Lelo Santiago

Agronomía: El equipo de Agronomía (de izquierda a derecha) Jay’cee Alvarez, Emily Miklos, Mary Beth Snyder y Emilia Santiago

High Point: Individuos de High Point (de izquierda a derecha) Gunner Rodgers, Michelle Ramírez y Rebecca Dunn