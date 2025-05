MPHS Jazz Band Earns Multiple Awards

Contact: Kelly Cowan

Mount Pleasant High School Jazz Band earns multiple awards at the contest.

The Mount Pleasant High School Jazz Band competed in the Music in the Park contest on Saturday, April 26, at Midlothian High School. The band played two pieces, “Spain” by Paul Jennings and “Cheesecake” by Rick Stitzel.

At the awards ceremony at Six Flags, the band earned first division and first place in the Jazz Band category with a score of 96.75 out of 100.

They also received the prestigious Esprit de Corps award, chosen by the judges from among all competitors in all categories. This award is presented to a school that demonstrates proper social and musical behavior and possesses the qualities of highly successful people who applaud accomplishments, whether by one school or another.

And sophomore Pedro Castillo was chosen as the Outstanding Soloist on Piano out of all the competitors.

Members of the Jazz Band include Itzel Bello, Pedro Castillo, Dylan Cigarroa, Sebastian Contreras, Bruno Deleon Jr., Bryan Garcia, Nancy Gil, Anthony Gonzalez, Jose Lucio, Jesus Mata III, Makayla Mather, Edward Moya, Phillip Padilla, Christian Rojas, Alfredo Santillan, Isaiah Shepherd, Evelyn Whisenhunt, and Braden Chavez, an eighth grader.

Agustin Garcia directs the MPHS Jazz Band. Anyone interested in joining the jazz band for the 2025-2026 school year should contact Mr. Garcia at 903-575-2020 or [email protected].

Contacto: Kelly Cowan

La Banda de Jazz de la Escuela Secundaria Mount Pleasant gana múltiples premios en el concurso.

La Banda de Jazz de la Escuela Secundaria Mount Pleasant compitió en el concurso Music in the Park el sábado 26 de abril en la Escuela Secundaria Midlothian. La banda tocó dos piezas, “Spain” de Paul Jennings y “Cheesecake” de Rick Stitzel.

En la ceremonia de premiación en Six Flags, la banda obtuvo el primer lugar en la categoría de Banda de Jazz con una puntuación de 96.75 sobre 100.

También recibieron el prestigioso premio Esprit de Corps, elegido por el jurado entre todos los competidores en todas las categorías. Este premio se otorga a una escuela que demuestra un comportamiento social y musical adecuado y posee las cualidades de personas altamente exitosas que aplauden los logros, ya sea de una escuela u otra.

Y el estudiante de segundo año Pedro Castillo fue elegido como el Solista Destacado en Piano de todos los competidores.

Los miembros de la Banda de Jazz incluyen a Itzel Bello, Pedro Castillo, Dylan Cigarroa, Sebastián Contreras, Bruno Deleón Jr., Bryan García, Nancy Gil, Anthony González, José Lucio, Jesús Mata III, Makayla Mather, Edward Moya, Phillip Padilla, Christian Rojas, Alfredo Santillán, Isaías Shepherd, Evelyn Whisenhunt y Braden Chávez, un estudiante de octavo grado.

Agustín García dirige la MPHS Jazz Band. Cualquier persona interesada en unirse a la banda de jazz para el año escolar 2025-2026 debe comunicarse con el Sr. García al 903-575-2020 o [email protected].

Fotos:

La MPHS Jazz Band, con sus premios

Solista destacado, Pedro Castillo