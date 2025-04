MPHS Selects Colorguard Members.

The 2025-2026 Colorguard officers (L to R): Lieutenant Emily Ortiz, Lieutenant Valeria Bello, Co-Captain Sofia Estrada, Captain Esme Perez, Co-Captain Andrea Garcia, Lieutenant Karyme Sanchez, Lieutenant Aaliyah Gholston

Contact: Kelly Cowan

Mount Pleasant High School Colorguard selects new members .

The Mount Pleasant High School Colorguard held tryouts for the 2025-2026 school year on Friday, April 11, in the MPHS Colorguard facility. The 25–26-line features 53 members and seven officers.

The new officers include Captain Esme Perez, Co-Captains Sofia Estrada and Andrea Garcia, and Lieutenants Valeria Bello, Aaliya Gholston, Emily Ortiz, and Karyme Sanchez.

Line members are Manny Almeida, Abiela Baltazar, Margaret Barbosa, Jordan Boyd, Hannah Carr, Alexa Castaneda, Lia Contreras, Alahandra Craddock, Jacquelin Damian, Kaylee Delacruz, Megan Denson, Nyla Dumlao, Ahayanzy Duron, Monica Esparza, Starlie Fernandez, Isabella Furnish, Jaqueline Garcia, Maria Garcia, Carolina Garcia, Esmeralda Guerrero, Vicky Gutierrez, Gavin Hays, Emi Hobbs, Hannah Hughes, Trixz Kimball, Naomi Kimbro, Mya King, Mykaela King, Kali Landers, Anna Lucio, Karen Mata, Jenni Meeks, Grecia Molina, Florencia Moreno, Kaleigh Morris, Berenise Murrillo, Nhi Nyguen, Sarai Paloblanco, Lady Pimentel, Alheli Ramirez, Cattaliah Rodriguez, Nicole Salazar, Alondra Santos, Denise Serrano, Alondra Tapia, Katie Thurman, Abigail Tolentino, Jayanna Towlin-Crow, Uzziah Vazquez, Dayandra Ventura, Kaitlenn Washington, Leticia Willis, and Zoe Zuniga.

The Colorguard will perform in the Tiger Doll Spring Show on Friday, April 18, and Saturday, April 19, at 7:00 pm in the MPHS Auditorium. They will then focus on preparations for the 2025 marching show with a choreography camp and a spin clinic. The officers will attend an officer camp at Northwestern State University in June. The MPHS Colorguard is under the direction of Marty Newman.

Contacto: Kelly Cowan

Mount Pleasant High School Colorguard selecciona nuevos miembros .

El Colorguard de la Escuela Secundaria Mount Pleasant realizó pruebas para el año escolar 2025-2026 el viernes 11 de abril en las instalaciones de MPHS Colorguard. La línea 25-26 cuenta con 53 miembros y siete oficiales.

Los nuevos oficiales incluyen a la capitana Esme Pérez, las cocapitanas Sofía Estrada y Andrea García, y las tenientes Valeria Bello, Aaliya Gholston, Emily Ortiz y Karyme Sánchez.

Los miembros de la línea son Manny Almeida, Abiela Baltazar, Margaret Barbosa, Jordan Boyd, Hannah Carr, Alexa Castaneda, Lia Contreras, Alahandra Craddock, Jacquelin Damian, Kaylee Delacruz, Megan Denson, Nyla Dumlao, Ahayanzy Duron, Monica Esparza, Starlie Fernandez, Isabella Furnish, Jaqueline García, María García, Carolina García, Esmeralda Guerrero, Vicky Gutiérrez, Gavin Hays, Emi Hobbs, Hannah Hughes, Trixz Kimball, Naomi Kimbro, Mya King, Mykaela King, Kali Landers, Anna Lucio, Karen Mata, Jenni Meeks, Grecia Molina, Florencia Moreno, Kaleigh Morris, Berenise Murrillo, Nhi Nyguen, Sarai Paloblanco, Lady Pimentel, Alheli Ramírez, Cattaliah Rodríguez, Nicole Salazar, Alondra Santos, Denise Serrano, Alondra Tapia, Katie Thurman, Abigail Tolentino, Jayanna Towlin-Crow, Uzziah Vázquez, Dayandra Ventura, Kaitlenn Washington, Leticia Willis y Zoe Zúñiga.

The Colorguard se presentará en el Tiger Doll Spring Show el viernes 18 de abril y el sábado 19 de abril a las 7:00 pm en el Auditorio de MPHS. A continuación, se centrarán en los preparativos para el espectáculo de marcha de 2025 con un campamento de coreografía y una clínica de spinning. Los oficiales asistirán a un campamento de oficiales en la Universidad Estatal Northwestern en junio. El MPHS Colorguard está bajo la dirección de Marty Newman.

Foto:

Los oficiales de la Guardia de Color 2025-2026 (de izquierda a derecha): Teniente Emily Ortiz, Teniente Valeria Bello, Co-Capitana Sofía Estrada, Capitana Esme Pérez, Co-Capitana Andrea García, Teniente Karyme Sánchez, Teniente Aaliyah Gholston