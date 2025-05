MPHS Spelling Advances To State

Contact: Kelly Cowan

MPHS UIL Spelling advances to UIL State Academic Meet

The Mount Pleasant High School UIL Academic team competed at the 5A Region 2 UIL Academic Meet on April 25-26 at Walnut Grove High School in Prosper. The MPHS Spelling team advanced to the State Meet, with competitors in the Calculator, Mathematics, and Journalism events placing in their events, and every MPHS competitor coming home with at least one medal.

The Spelling team of Brissia Alvarez, Karen Hernandez, Jennifer Luna, and Wendy Valdez was the Regional Champions, with Alvarez placing 5th individually. The team has advanced to the 5A UIL State Academic Meet.

The Calculator Applications team of Julian Chancellor, Tanner Marshall, Yahaira Piña, and Luke Thurman placed 3rd. The team set a new school record of 827 points, smashing the previous record from 2023 by 67 points.

In Mathematics, the team of Gopi Amin, Marshall, Piña, and Thurman was just two questions away from advancing to state, ultimately placing third.

In Copy Editing, Alvarez placed 6th. Alvarez also competed in Ready Writing and with Jennifer Luna in Editorial Writing. John Whitten coached them.

Mount Pleasant is one of the most competitive regions in the state. Out of over 60 schools in Region 2, over half come from large metropolitan areas like Frisco, Waco, and Dallas Highland Park. In Calculator and Mathematics alone, three of the top five teams in the state are in Region 2.

The Spelling team will compete at the UIL State Academic Meet on Monday, May 19, at the University of Texas at Austin. Gina Crouch coaches them.

Contacto: Kelly Cowan

La ortografía de UIL de MPHS avanza al Encuentro Académico Estatal de UIL

El equipo académico de UIL de la Escuela Secundaria Mount Pleasant compitió en el Encuentro Académico 5A de la Región 2 de UIL el 25 y 26 de abril en la Escuela Secundaria Walnut Grove en Prosper. El equipo de ortografía de MPHS avanzó al Encuentro Estatal, con competidores en los eventos de Calculadora, Matemáticas y Periodismo clasificándose en sus eventos, y cada competidor de MPHS regresó a casa con al menos una medalla.

El equipo de Ortografía de Brissia Álvarez, Karen Hernández, Jennifer Luna y Wendy Valdez fue el Campeón Regional, con Álvarez ocupando el 5º lugar individual. El equipo ha avanzado al Encuentro Académico Estatal 5A de UIL.

El equipo de Aplicaciones de Calculadoras de Julian Chancellor, Tanner Marshall, Yahaira Piña y Luke Thurman obtuvo el 3er lugar. El equipo estableció un nuevo récord escolar de 827 puntos, rompiendo el récord anterior de 2023 por 67 puntos.

En Matemáticas, el equipo de Gopi Amin, Marshall, Piña y Thurman estuvo a solo dos preguntas de avanzar al estado, y finalmente quedó en tercer lugar.

En Edición de Textos, Álvarez obtuvo el 6º lugar. Álvarez también compitió en Ready Writing y con Jennifer Luna en Redacción Editorial. John Whitten los entrenó.

Mount Pleasant es una de las regiones más competitivas del estado. De las más de 60 escuelas en la Región 2, más de la mitad provienen de grandes áreas metropolitanas como Frisco, Waco y Dallas Highland Park. Solo en Calculadora y Matemáticas, tres de los cinco mejores equipos del estado están en la Región 2.

El equipo de Ortografía competirá en el Encuentro Académico Estatal de UIL el lunes 19 de mayo en la Universidad de Texas en Austin. Gina Crouch los entrena.

Fotos:

Calculadora: Calculadora (de izquierda a derecha) Yahaira Piña, Julian Chancellor, Coach Osias Hernandez, Luke Thurman, Tanner Marshall

Periodismo: Periodismo (de izquierda a derecha) Brissia Alvarez, Coach John Whitten, Jenny Luna

Matemáticas: Matemáticas (de izquierda a derecha) Gopi Amin, Yahaira Piña, Entrenador Osías Hernández, Luke Thurman, Tanner Marshall

Ortografía: La campeona regional y el equipo de ortografía de la UIL clasificatorio estatal (de izquierda a derecha) Karen Hernández, Brissia Álvarez, Entrenadora Gina Crouch, Jenny Luna, Wendy Valdez