MPHS Tiger Dolls Select New Leaders

Contact: Kelly Cowan

MPHS Tiger Dolls select new Officers and Sergeants

The MPHS Tiger Dolls held tryouts for Officer and Sergeant positions on Friday, May 2, in the Tiger Doll room at Mount Pleasant High School.

The Tiger Doll Officers for the 2025-2026 school year are Captain Audrey Fisher, 1st Lieutenant Morgan Zepeda, Senior Lieutenant Violet Castaneda, Junior Lieutenant Pilar Gonzalez, and Junior Lieutenant Kenlee Jaggers. New Sergeants include Marley Broach (Head Sergeant), Leslie Benavides, Preslee Craig, Alexis Mata, Madison McKelvey, and Alba Zeqaj.

The Tiger Dolls are under the direction of Jaton Broach.

Contacto: Kelly Cowan

MPHS Tiger Dolls selecciona a nuevos oficiales y sargentos

Los Tiger Dolls de MPHS realizaron pruebas para los puestos de oficial y sargento el viernes 2 de mayo en la sala Tiger Doll de Mount Pleasant High School.

Los oficiales de Tiger Doll para el año escolar 2025-2026 son la capitana Audrey Fisher, el teniente primero Morgan Zepeda, la teniente mayor Violet Castañeda, la teniente menor Pilar González y el teniente menor Kenlee Jaggers. Los nuevos sargentos incluyen a Marley Broach (Sargento Jefe), Leslie Benavides, Preslee Craig, Alexis Mata, Madison McKelvey y Alba Zeqaj.

Los Tiger Dolls están bajo la dirección de Jaton Broach.

Foto:

Los oficiales y sargentos Tiger Doll 2025-2026

Primera fila de izquierda a derecha: Teniente Mayor Violet Castaneda, Teniente 1º Morgan Zepeda, Capitana Audrey Fisher, Teniente Junior Kenlee Jaggers, Teniente Junior Pilar González

Fila de atrás de izquierda a derecha: Sargentos Preslee Craig, Madison McKelvey, Leslie Benavides, Marley Broach (Sargento Jefe), Alexis Mata, Alba Zeqaj