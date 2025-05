MPISD Cardboard Boat Races

Contact: Kelly Cowan

Wallace’s gifted and talented cardboard boat races

P.E. Wallace Middle School held its Annual Gifted and Talented (GT) cardboard boat races on Friday, May 12, at Town Lake in Mount Pleasant. The students had about three hours to design and construct their boats that morning. Fifth-grade GT program students were allowed to use cardboard, black plastic tarps, and duct tape. In contrast, sixth-grade GT students were permitted to use cardboard, zip ties, black tarps, and duct tape, but also had the option to collect and recycle two-liter bottles to build their boats. The students designed and constructed each boat with no adult assistance.

When it was time to race that afternoon, each boat was required to have at least one student aboard who would paddle their creation to a buoy, tap it with their paddle, then turn around and return to shore. The races were divided by grade level, with girls’ teams competing against other girls’ teams and boys’ teams competing against other boys’ teams.

After moments resembling Olympic-level rowing and others resembling the Titanic, the day belonged to the girls. The fifth-grade champion team included Anna Henry, Kate Cluley, Mallory Mancera, Kinlee Castro, Nylah Bell, and Josie Rodriguez. Emmalyn Thurman, Nayeli Pulquero, Piper Martin, and Kezia Williams won the sixth-grade championship. More importantly, the students learned the importance of teamwork, engineering, construction, and the value of paying attention to the little details.

The Wallace GT program is under the direction of Kate Babcock.

Contacto: Kelly Cowan

Las talentosas y talentosas carreras de botes de cartón de Wallace

La Escuela Intermedia P.E. Wallace llevó a cabo sus carreras anuales de botes de cartón para Dotados y Talentosos (GT) el viernes 12 de mayo en Town Lake en Mount Pleasant. Los estudiantes tuvieron alrededor de tres horas para diseñar y construir sus barcos esa mañana. A los estudiantes del programa GT de quinto grado se les permitió usar cartón, lonas de plástico negro y cinta adhesiva. Los estudiantes de GT de sexto grado recolectaron y reciclaron botellas de dos litros para construir sus botes y también pudieron usar cartón, bridas, lonas negras y cinta adhesiva. Los estudiantes diseñaron y construyeron cada bote sin la ayuda de un adulto.

Cuando llegó el momento de la carrera esa tarde, se requirió que cada bote tuviera al menos un estudiante a bordo que remaría su creación hasta una boya, la golpearía con su remo, luego se daría la vuelta y regresaría a la orilla. Las carreras se dividieron por nivel de grado, con equipos femeninos compitiendo contra equipos femeninos y masculinos compitiendo contra niños.

Después de momentos que se asemejaron al remo olímpico y otros al Titanic, el día perteneció a las chicas. El equipo campeón de quinto grado incluyó a Anna Henry, Kate Cluley, Mallory Mancera, Kinlee Castro, Nylah Bell y Josie Rodríguez. Emmalyn Thurman, Nayeli Pulquero, Piper Martin y Kezia Williams ganaron el campeonato de sexto grado. Más importante aún, los estudiantes aprendieron la importancia del trabajo en equipo, la ingeniería, la construcción y el valor de prestar atención a los pequeños detalles.

El programa Wallace GT está bajo la dirección de Kate Babcock.

Imaginé

(De izquierda a derecha) Thatcher Drange, Jake Jones, Juan Carrillo y Joseph Adame llevan su creación al agua.

(De izquierda a derecha) Lane Richardson, Jamari Meeks, Joseph Adame y Benji Baker discuten cómo usar la lona de plástico

La estudiante de quinto grado Anna Henry rema el bote de su equipo ganador en

Wallace, el profesor de ciencias de sexto grado, Rubén Carreo, rescata una creación fallida de Town Lake

Anastacia Davis (izquierda) y Hadassah Thompson intentan botar su barco

Charles Johnson rema de regreso a la orilla con la subdirectora de Wallace, Kelly Inman, disponible para seguridad

La estudiante de sexto grado Kezia Williams rema el bote de su equipo ganador después de tocar la boya