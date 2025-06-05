MPISD Honor Roll

Mt. Pleasant High School
Sixth Six Weeks
All “A” Honor Roll
Ninth Grade
Oliver Y Adame, Vanessa Aspeitia, Adrian Ayala, Jayden Baker, Lee Banda, Michelle Bautista, Maria Beltran Regalado, Marley Broach, Yaretzi Clavel, Emily Crabb, Joselyn Delgado, Lincoln Dyke, George Fite IV, Rylee Frederking, Blakely Garrett, Michelle Garrett, Nancy Gil, Leslie Hernandez, Abby Hernandez Vazquez, Jose Lucio, Dahyana Martinez, Maisy Matthews, Madison McKelvey, Kiara Mickens, Ana Perez, Lynndsie Phan, Daxton Price, Valeria Ramirez, Angela Ramirez Moreno, Daniela Rocha, Asia Salters, Walter Terrell, Erick Torres, Alyson Tovar, Dayanara Ventura, Temperance Waggoner
Tenth Grade
Adriel Bagsic, Stephanie Barrientos, Terrelle Beard, Ivan Bernardino, Sheily Carlos Avila, Yaretzi Chavez, Khloe Cooper, Drew Cross, Eduardo Cruz, Logan Curley, Carson Dominguez, Rebecca Dunn, Ashley Flores, Ana Gonzalez, Monserrat Gonzalez, Angie Guzman, Isahi Hernandez, Mackenzie Jaime, Conley Johnson, Elaine Kartley, Aloani Laboy Camacho, Anna Lucio, Ashley Lytle Jr., Eilene Martinez, Makayla Mather, Addison McQueen, Jocelyn Mendoza, Melany Morales, Carolyn Pena, Jacquelin Ponce, Rose Ponce, Bowdrie Priefert, Gisel Ramirez, Jasmin Ramirez, Christian Rojas, Araceli Salazar, Alexis Sandoval, Edenis Sandoval, Hector Sierra-Rosales, Mary Beth Snyder, Jorden Tarrant, Miguel Torres, Kelly Ventura, Allie Villa, Carla Villegas, Ty’ree Williams, Maggie Wilson, Angel Zambrano
Eleventh Grade
Brissia Alvarez, Karen Alvarez, Alberto Avila, William Baker, Ceslie Beltran, Christopher Canada, Valerie Cassio, Maria Castaneda, Angel Castillo, Daniel Castillo Jr., Kaylie Castillo, Alyse Cervantes, Julian Chancellor, Donald Cole, Valerie Colocho, Carter Cook, Sanniyah Crabtree, Corben Craig, Aaliyah Delarosa, Neftali Delgado, Kynslee Ebarb, Angel Farias, Sandy Farias, Abril Figueroa Ruiz, Audrey Fisher, Ava Fite, Angel Flores, Isaac Flores, Juan Gallegos, Alexsandra Garcia, Emily Garcia, Maria Garcia, Audrey Garrett, Jamie Garrett, Raquel Garza Aguirre, Dominique Gil, Esther Gonzalez, Alessandro Greco, Alegandro Guerrero, Aylin Hernandez, Yahir Hernandez Garcia, Marisol Hipolito, Andres Jaimes, Isaac Jetton, Joselin Jimenez III, Summer Jimenez, Jordan Krumrie, Taylor Lee-Osbourne, Connor Lewis, Mollie Luck, Jennifer Luna, Cambria Malone, Jaydy Martinez, Abigail Miller, Kamryn Mines, Ashley O’Brien, Emily Ortiz, Abi Pathak, Alex Perez, Cristian Perez Esmeralda Perez, Ailin Quinonez, Maribel Ramirez, Bella Reyes, Carmandy Rocha, Jayden Rockwell, Gunner Rodgers, Karlee Rodgers, Adeline Rosewell, Alondra Ruiz Lara, Erick Sanchez Velazquez, Alondra Santos, Margarita Sauceda, Nico Schmidt, Keith Standefer, Kortland Stovall, Yahir Torres, Wendy Valdez, Jasmin Vasquez, Angel Vazquez, Zuleyka Velez, Haylee Zaldivar, Geraldine Zermeno
Twelfth Grade
Alexis Agnew, Rachel Albin, Jasmin Alvarez, Gopi Amin, Alfred Anderson, Natalia Aspeitia, Katherine Ball, Melanie Barraza, Veronica Bernardino, Jeffery Bond, Jasmine Briones, Arielys Brito Torres, Elizabeth Buck, Smauel Chappell, Emely Chavelas, Selena Clark, Diya Desai, Maleah Duenez, Bianca Garcia, Aniya Garrett, Aylyn Gerardo Garcia, Jose Gonzalez, Patricia Gonzalez, Sarahi Gonzalez Segura, Stephanie Guerrero, Jessica Hang, Sidney Harbour, Madison Hargrove, Addison Heeren, Eli Hernandez, Kelsye Howard, William Johnson, Jazlynn Juarez, Jasmine Landaverde, Preslee Landrum, Morgan Lee-Osbourne, Carolyn Loaeza, Melanie Logue, Yoselin Lopez, Nayeli Lujano, Jenna Mars, Tanner Marshall, Amir Martinez, Raquel Martinez, Eunice Mendoza Garcia, Trenton Milam, Jeseth Monreal, Bryanna Nava, Allison Nieto, Ashley Pena, Dollian Phan, Yahaira Pina, Lizeth Quistian, Misely Ramirez, Kaylee Ramos, Francisco Rodriguez Jr., Xitlaly Sanchez, Jesus Sanchez Silva, Emma Sanders, Michelle Sandoval, Amy Santillan, Araceli Solis, Christopher Sorto, Katelyn Tejeda Hayden Tennison, Avaleigh Thomas, Katherine Thompson, Luke Thurman, Diego Torres, Diego Ugalde, Johnathan Ventura, Fatima Villalva, Reginald Webster Jr.
Wallace Middle School
Sixth Six Weeks
All “A” Honor Roll
Fifth Grade
Kayden Alvarado, Edwin Amador, Joshuah Antonio, Kaiden Barber, Mariyna Beam, David Becerra, Ryker Blackmon, Scott Brooks, Linsey Burns, Alyson Castaneda, Kinlee Castro, Alexander Cervantes Barboza, Denise Chavelas, Katherine Cluley, Anastacia Davis, Melonie Davis, Judah Deal, Luke Fender, Alexander Flores, Marianna Flores, Aaron Garcia, Adrian Garcia, Peyton Glenn, Paisley Hamilton, Anna Henry, Aryana Knieriem, Daleysa Lopez, Ronnie Lopez, Jacqueline Luna, Koraline Macareno, Mallory Mancera, Abraham Martinez, Damian Martinez, Josiah McNary, Jailanys Medina Vega, Jamari Meeks, Averi Mendoza, Jeremiah Mora, Cesar Munoz, Aubree Organista, Marcelina Ortiz, Isabella Pena Prieto, Andrew Porter, Keily Ramirez, Lane Richardson, Kimberly Rodriguez, Renan Sandoval, Hadassah Thompson, Yen Tran, Delilah Villalobos, Jancarlos Villalta, Miracle Wesley, Jacie Williams, Lillian Yoder
Sixth Grade
Yasmin Amador, Matthew Bailiff, Allison Blackburn, Preston Blackburn, Victoria Brown, Juan Carrillo, Khloee Castro, Abram Chavez, Emma Cochran, Nicholai Crabtree, Oscar Cruz, Shane Dimon, Belle Erickstad, Moriah Eskew, Maggie Godfrey, Kolten Heeren, Benjamin Hernandez Chavez, Keegan Holmes, Jack Jones, Calvin Krumrie, James Liskey, Ryder Loewen, Landon Lopez, Chloe Mancera, Ruben Martinez, Nathanel Orduna, Aurelio Perez, Miguel Perez, Nayeli Pulquero, Liam Salazar, Madison Southern, Josiah Swiger, William Turner, Jamileth Valerio, Jaretzy Villeda, Kezia Williams
Mount Pleasant Junior High School
Fifth Six Weeks
All “A” Honor Roll
Seventh Grade
Jimmy Aguilar, Mia Andrade, Kenndey Baker, Gabriel Balderas, Joahn Balderas, Kodi Baldwin, Margaret Barbosa, Jennifer Barboza, Noah Branton, Brantley Brummell, Zachary Cabrera-Bryan, Mia Carrillo, Krystopher Castro, Shane Craig, Kaylee De La Cruz, Kaylee G. Delacruz, Wesley Derrick, Arabella Diaz, Taylor Eddy, Chanasya Elvine-Inukurthi, Maritza Equihua, Mahir Estrada, Luke Ethridge, Brenna Farley, Luis Fernando, Ivan Flores, Derran Franklin, Jr., Gethzemani Gallegos, Aydenn Garcia, Clarissa Garcia, Kelvin Garcia, Dayra Gonzalez, Tomas Guerrero Jr., Ze’Kireyah Hargrave, Piper Hearron, Lillian Henry, Bradlee Hughes, Mariah Hummell, Sabrina Jacobo, Tiana James, Aubriella Knieriem, Scottlyn Lee, Kiptyn Long, Norberto Lopez, Karli Lowry, Bella Luna Mendoza, Zaylin Madora, Ariadnna Martinez, Carlos Martinez, Joselyn Martinez, Ulisses Mata, Stephanie Mendoza, Juan Mercado, Teyten Mettlen, Grecia Molina, Mariangel Mora Paez, Jonathan Morales, Kaycee Moran, Daniela Moreno, Florencia Moreno, Joscelin Moreno-Acosta, Joshua Morrison, Brantley Moss, Justin Moss, Alysson Nicanor, Braylee Noguera, Sebastian Otero, Janely Pina, Michelle Pineda Dorantes, Camilo Ramirez, Madison Ramirez, Tony Ramirez, Valeria Ramirez, Ryder Reeves, Alan Rivera, David Rojas, Hector Roman, Axel Sanchez, Kaylee Sandate, Erica Sandoval, Josiah Segovia, Selah Setina, Devan Shelley, Treniti Shepard, Dominick Sierra, Brogan Stewart, Mckynlee Tedford, Abigail Tolentino, Caleb Townson, Kevin Valdovinos, Matthew Villarruel, Zai’nyra Williams, Denise Zuniga
Eight Grade
William Adkins, Yarely Aguilar, Josue Aguilar Banegas, Trista Allen, Ella Anderson, Jake Anderson, Zaydee Banda, Abel Barboza, Baylee Bean, Eli Berry, Jaliyah Brown, Titus Byrd, Katherine Carlos Avila, Emylee Chappell, Madison Cheatum, Annie Crabb, Ian Crockett, Daisy Diaz, Areli Dominguez, Luz Estrada Carrillo, Samson Evan, Bryant Fisk, Emely Garcia, Nicolas Gonzalez, Kaitlyn Guerrero, Monica Gutierrez, Alhemi Guzman Julio, Michelle Hernandez, Valery Hipolito, Heston Horn, Antonio Howard, Cullen Hunnicutt, Aevin Jeffery, Sage Jordan, Chester Kartley, Logan Latiolais, Calvin Lee, Angelina Loaeza, Valentina Lopez, April Lozano, Juliet Luna, Sydney Martin, Anahi Martinez, Emilee Martinez, Hannah Martinez, Ana Martinez Zelaya, Drason McDaniel, Rylee McGee, Jeta Means, Ricardo Moreno, Krystal Moya, Berenise Murillo, Gissel Navarro, Natalie Olvera, Allison Parra, Siya Patel, Candon Patrick, Adriana Perez, Natalie Ramirez, Montserrat Ramirez, Isaac Ramirez-Puente, Logan Ritchie, Draven Roberts, Larimee Robinson, Aaron Robles, Bryan Robles, Camila Robles Romero, Alexa Rodriguez, Adaly Rosales, Emily Salazar Martinez, Emanuel Sandoval, Genesis Santos, Katie Snyder, Aileen Sorto, Jayanna Townlin-Crow, Karry-Ann Versailles, Stephanie Villeda, A’Leejiah Washington, Dax Weatherly, Austin Whisenhunt, Kenzie Whorton, Elijah Woodard, Abigail Wooten, Joseph Zuniga, Zoe Zuniga