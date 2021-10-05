MPISD – News

P.E. WALLACE MIDDLE SCHOOL
1ST Six weeks “A” Honor Roll
Fifth Grade: Jimena Aguado Sr., Jake Anderson, Emily Arrington, Elia Bonilla, Kimberly Drake, Titus Byrd, Maria Castillo DeLaTorre, Emylee Chappell, Ian Crockett, Uriel Flores Gonzalez, Kyler Fulce, Mallory Guzman, Aubree Hawkins, Julian Herrera, Cullen Hunnicutt, Aevin Jeffery, Sage Jordan, Aaron Klump, Cristal Leyva, Alexander Leyva Dorantes, April Lozano, Juliet Luna, Bella Luna Mendoza, Kaley Magallon, Hannah Martinez, Corbin May, Drason McDaniel, Julian Mendoza, Jonathan Moreno, Ricardo Moreno, Joshua Pantoja, Siya Patel, Jassy Pena Petatan, Adriana Perez, Tate Rape, Logan Ritchie, Draven Roberts, Bryan Robles, Luis Romero, Aaron Salazar, Aileen Sorto, Abigail Wooten, Brian Yepez, Zoe Zuniga.
Sixth Grade: Vanessa Aspeitia, Jayden Baker, Erik Banda, Michelle Bautista, Maria Beltran Regalado, Samuel Carroll, Alexa Castaneda, Yaretzi Clavel, Emily Crabb, Yair Cruz, Lincoln Dyke, Trisha Easley, George Fite IV, Blakely Garrett, Nancy Gil, Hailey Guzman, Leslie Hernandez, Mario Hernandez, Sydney House, Kennedy Jones, Kodi Laster, Khloe Lopez, Bradon Lowry, Tenley Marshall, Dahyana Martinez, Ivan Martinez, Jesus Mata III, Noah McMinn, Landry McPeters, Kianna Mickens, Leslie Morones, Ian Muniz Hernandez, Andrue Newman, Yadira Perez Jacobo, Yaretzi Prado, Daxton Price, Kolter Silman, Tony Telles Ayala, Erick Torres, Valeria Vera Cortez, Joel Villegas, Aaron Waldrep, Dakota Williams.