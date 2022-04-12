MPISD – News

P.E. WALLACE MIDDLE SCHOOL
5th Six weeks “A” Honor Roll
Fifth Grade: Jimena Aguado, Yarely Aguilar, Ella Anderson, Jake Anderson, Gabriel Arredondo, Emily Arrington, Titus Byrd, Chelsi Campbell, Sebastian Carreon Cabrera, Maria Castillo De La Torre, Emylee Chappell, Malori Chism, Ian Crockett, Evie Dominguez, Uriel Flores, Bryan Gonzalez, Nicolas Gonzalez, Mallory Guzman, Aubree Hawkins, Cullen Hunnicutt, Aevin Jeffery, Sage Jordan, Cristal Leyva, Alexander Leyva Dorantes, Angelina Loaeza, April Lozano, Juliet Luna, Bella Luna Mendoza, Anahi Martinez, Hannah Martinez, Ana Martinez Zelaya, Drason McDaniel, Julian Mendoza, Ricardo Moreno, Krystal Moya, Yoseline Nava, Jassy Peña Petatan, Janely Piña, Aquardre Price, Aurora Ramirez, Joshua Ramirez Jr, Cristal Ramirez Arreola, Isaac Ramirez-Puente, Logan Ritchie, Draven Roberts, Aaron Robles, Luis Romero, Adaly Rosales, Aaron Salazar, Jeremy Santiago Padron, Kaiser Sheppard, McKaylee Shults, Aileen Sorto, Makenzie Troxel, Valeria Vargas, Abigail Verner, Stephanie Villeda, Aleejiah Washington, Abigail Wooten, Evelyn Yanez, Zoe Zuniga
Sixth Grade: Alexander Andrade, Jayden Baker, Michelle Bautista, Airyana Beckham, Maria Beltran Regalado, Aiden Campbell, Samuel Carroll, Alexa Castañeda, Homero Castillo De La Torre, Nathaly Chavez, Yaretzi Clavel, Jose Cortez, Emily Crabb, Charisma Crabtree, Joselyn Delgado, Lincoln Dyke, Trisha Easley, George Fite, Isabella Furnish, Gisselle Garcia, Blakely Garrett, Leslie Hernandez, Mario Lopez Hernandez, Kennedy Jones, Allisson Lopez, Ivette Lopez, Bradon Lowry, Jose Lucio, Tenley Marshall, Dahyana Martinez, Ivan Martinez, Jesus Mata, Yolette Mata, Maisy Matthews, Elder Mayo, Landry McPeters, Emery Melendez, Aiden Mendoza, Kianna Mickens, Kiara Mickens, Nathan Moreno, Leslie Morones, Jose Olivares, Ana Perez, Yadira Perez Jacobo, Lynndsie Phan, Yaretzi Prado, Daxton Price, Anthony Quinonez, Angela Ramirez Moreno, Gracie Rodriguez, Riley Rosewell, Kolter Silman, Tony Telles Ayala, Erick Torres, Valeria Vera Cortez, Aaron Waldrep, Dakota Williams, Isabella Zambrano