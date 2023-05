MPISD – News

MPHS Fashion Marketing student creations

Group A – Jovani Garcia with his group’s design (not pictured: Kit Thompson and Anthony Ramirez

Group B – Christopher Escobar and Rocio Herrera (pictured) created a strapless gown

Group C – Zachary Flores and Emily Ponce show off their creation (not pictured: Andrew Perez)

Group D – Oscar Castellanos and Jesenia Cano with their winning entry (not pictured: Alex Rivera)

Contact: Kelly Cowan

MPHS Fashion Marketing students create paper dresses

As a Final Class Project, the MPHS Fashion Marketing students created paper dresses using only newspapers, tape, staples, index cards, and tissue paper. Then, students had to design their clothing as a team and bring their designs to life on a mannequin. When finished, they displayed their work and asked the student body to vote on their favorite, with Group D taking that prize.

Natalie Crockett (left) with DAR representative Lani Hightower at a recent DAR meeting

MPHS senior selected Martha Laird, DAR Good Citizen

The Martha Laird Chapter of the National Society of the Daughters of the American Revolution (DAR) selected 2023 Mount Pleasant High School senior Natalie Crockett as the chapter winner of the DAR Good Citizen award.

Out of multiple entries from local schools, Crockett has won a $500 scholarship, a certificate, and a pin and advanced to the state contest.

The Martha Laird Chapter of the National Society of the Daughters of the American Revolution sponsors the DAR Good Citizen program in our area. They designed the contest to honor an outstanding young person in a high school’s senior class who demonstrates the four qualities of a DAR Good Citizen: dependability, service, leadership, and patriotism.

Crockett will attend The University of Texas at Austin in the fall and major in Biochemistry. She is the daughter of Rob and Mariela Crockett.

Mount Pleasant High School

6th Six Weeks

All “A” Honor Roll

9th Grade

Alin Alvarado, Brissia Alvarez, Caitlin Anderson, Alberto Avila, William Baker, Jasmine Briones, Christopher Canada, Ethan Carrillo, Valerie Cassio, Angel Castillo, Daniel Castillo Jr., Angel Chaires Contreras, Julian Chancellor, Aaliyah DeLaRosa, Angel Farias, Sandy Farias, Starlie Fernandez, Abril Figueroa, Audrey Fisher, Ava Fite, Maria Garcia, Dominique Gil, Austin Gonzalez, Esther Gonzalez, Alessandro Greco, Yaimari Gutierrez, Yahir Hernandez Garcia, Cristian Lainez Rodriguez, Connor Lewis, Marely Lopez, Jennifer Luna, Kayleigh Martin, Jaydy Martinez, Lesly Mejia Rodas, Miah Melendez, Zaid Perez, Chelsea Plascencia-Mendoza, Bella Reyes, Lesly Rojas, Keith Standefer, Kevin Urbina, Valeria Vega, Geraldine Zermeno

10th Grade

Luis Alvarado, Jasmin Alvarez, Gopi Amin, Natalia Aspeitia, Katherine Ball, Melanie Barraza, Alan Barrientos, Kathrynn Boldin, Michael Carrero Villanueva, Adriana Cavazos, Samuel Chappell, Emely Chavelas, Ariana Cruz, David Cumpian, Diya Desai, Ezekiel Flores, Emily Floyd, Jose Gonzalez, Stephanie Guerrero, Dayra Gutierrez Rosa, Sidney Harbour, Addison Heeren, Ascension Hernandez, Christopher Jimenez, William Johnson, Jose Lopez, Joyce Luke, Tanner Marshall, Amir Martinez, Josue’ Martinez, Jesus Moreno, Yahaira Pina, Misely Ramirez, Kaylee Ramos, Seth Robertson, Francisco Rodriguez Jr., Araceli Solis, Christopher Sorto, Hayden Tennison, Luke Thurman, Diego Ugalde

11th Grade

Gema Amaro, Mea Banda, Jason Barrientos, Brayden Basaldua, Oscar Castellanos, Nathanial Cates, Nicholas Cates, Ana Ceballos, Kaylee Connally, Madison Cooper, Ella Cross, Caroline Currey, Brianne Davis, Clinton DeBord, Drew Dyke, Rebecca Elrod, Laiklyn Epps, Analee Escalante, John Freeman, Melany Gallardo, Deandre Galloway, Elva Garcia, Estefani Garcia, Ana Garrett, Chantal Gonzalez, Robert Grant III, Sophie Greco, Owen Green, Eufemia Guerrero, Abigail Gutierrez Takahashi, Ahilin Hernandez, Angelina Hernandez, Ruby Hernandez, Stephanie Hernandez, Antez Jeffery, Jillian Jetton, Cheyenne King, Karime Leija, Suhey Lopez, Nathaniel Martinez, Yalit Mata, Amariya Miller, Saniya Milton, Annie Munoz, McKinsee Oviedo, Joel Palacios, Tisha Patel, Andrew Perez, Cecilia Phan, Hope Powell, Andrianna Price, Charis Ramirez, Olivia Reed, Kiara Rundles, Orion Senence, Trinity Sheffield, Allie Sloan, Makayla Spigner, Daniel Sunderland, Tawnny Swanson, Diana Vargas, Cecilia Villeda, Harrison Wall, Conlee Zachry, Michelle Zelaya, Beverly Zuniga, Daniela Zuniga Ruiz

12th Grade

Wendy Alarcon, Reese Ball, Vanessajane Bayna, Paris Beard, Lindsay Botello, Hannah Bowles, Brazos Brown, Madison Carpenter, Wendy Carrillo, Rachel Cato, Payton Chism, Jenna Cook, Natalie Crockett, Zander Dawyot, Paulina Diaz Ramirez, Lincoln Ellis, Mauricio Farias Jr, Ky Gil, Pilar Gonzalez, Juanita Gutierrez, Perla Guzman, Ethan Harbour, Nora Hardwick, Isaac Hernandez, Natalie Hernandez, Karli Jo Hill, Raegan Houchin, Camdon Johnson, Jett Long, Jose Lopez, Gyselle Lozano, Alison Majors: Chelsea Maldonado, Karina Martinez, Jennifer Martinez Botello, Marcela Mata, Nancy Netro, Adriana Orona, Hiromi Parra, Yadeline Perez Valentin, Kimberly Pina, Madeline Plascencia, Param Poudel, Lizzette Ramirez, Yolet Ramirez, Tessa Richardson, Xitlali Rivas, Chris Russell, Fernanda Salazar, Briana Sanchez, Camila Serrano, Micah Shepherd, Madison Thompson, Arenia Tigert, Jose De Jesus Trejo, Shakira Valentin Rodriguez, Amy Vazquez, Jack Welborn, Caleb Whitten

P.E. WALLACE MIDDLE SCHOOL

6th six weeks “A” Honor Roll

5TH GRADE

Jimmy Aguilar, Jouselyn Bello, Macon Bradshaw, Ayana Brannon, Brantley Brummell, Zachary Cabrera-Bryan, Jeremiah Campbell, Mateo Canada Victoria, Krystopher Castro, Leilany Castro, Mercedes Chavez, Shane Craig, Kaylee De La Cruz, Anayanzy Duron, Maritza Equihua, Mahir Estrada, Brenna Farley, Luis Fernando, Kyler Flores, Kelvin Garcia, Dayra Gonzalez, Esmeralda Guerrero, Tomas Guerrero Jr., Angel Guevara, Vicky Gutierrez, Piper Hearron, Lillian Henry, Bradlee Hughes, Tiana James, Aubriella Knieriem, Scottlyn Lee, Karli Lowry, Ulisses Mata, Stephanie Mendoza, Juan Mercado, Teyten Mettlen, Jonathan Morales, Miguel Moreno, Joshua Morrison, Justin Moss, Christopher Nelson, Nhi Nguyen, Alysson Nicanor, Maddox Osornio, Sebastian Otero, Maria Perez-Velaquez, Camilo Ramirez, Fernanda Ramirez, Alan Rivera, Kaydi Rogers, Axel Sanchez, Erica Sandoval, Josiah Segovia, Autumn Sharp, Devan Shelley, Josiah Shepherd, Dominick Sierra, Brogan Stewart, Abigail Tolentino, Caleb Townson, Allison Urista, Aubrey White, Daniel Wilson

6TH GRADE

Jimena Aguado, Ella Clare Anderson, Jake Anderson, Zaydee Banda, Titus Byrd, Caleb Carr, Sebastian Carreon, Maria Castillo De La Torre, Emylee Chappell, Ian Crockett, Daisy Nevaeh Diaz, Areli Dominguez, Evie Dominguez, Aubrey Durocher, Bryant Fisk, Nicolas Gonzalez, Aubree Hawkins, Julian Herrera, Valery Hipolito, Cullen Hunnicutt, Aevin Jeffery, Sage Jordan, Chrystal Leyva, April Lozano, Juliet Luna, Anahi Martinez, Emilee Martinez, Hannah Joy Martinez, Ana Martinez Zelaya, Drason McDaniel, Ricardo Moreno, Anahi Martinez, Emilee Martinez, Ana Martinez Zelaya, Drason McDaniel, Richard Moreno, Krystal Moya, Nikolas Murr, Yoseline Nava, Logan Ritchie, Draven Roberts, Bryan Robles, Kaiser Sheppard, Aileen Sorto, Abigail Verner, A’leejiah Washington