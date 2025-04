MPISD – Prom King and Queen

The 2025 Mount Pleasant High School Prom King and Queen, selected by the senior class, are Queen Jennifer Peña and King Luke Thurman. The MPHS Prom was held at the Mount Pleasant Civic Center on Saturday, April 12, with the “Crystal Gala” theme.

El Rey y la Reina del Baile de Graduación de la Escuela Secundaria Mount Pleasant 2025, seleccionados por la clase de último año, son la Reina Jennifer Peña y el Rey Luke Thurman. El baile de graduación de MPHS se llevó a cabo en el Centro Cívico de Mount Pleasant el sábado 12 de abril, con el tema de la “Gala de Cristal”.