MPISD Seniors Entering The Military

Contact: Kelly Cowan

Mount Pleasant High School honors seniors entering the military.

Mount Pleasant High School held a ceremony on Wednesday, April 30, in the MPHS Auditorium honoring seven seniors who have committed to entering the armed forces after graduation. In front of the American flag and with their families in the audience, Mount Pleasant High School Principal Jason Adams introduced each senior. They presented a red, white, and blue cord to wear at graduation. Also in attendance to help present cords were MPHS Class of 2025 Counselor Todd Burns, Army Staff Sergeant Green, Army Staff Sergeant Braze, Marine Staff Sergeant Gonzalez, and Marine Private Williams.

Those seniors and their military branches include Sunny Bui (Army), Andy Carrillo (Marine Corps), Mariah Cheatum (Air Force), Cesar Garcia (Army), Seth Robertson (Army Reserve), Alessandro Trejo (Army), and Itzia Urbina (Marine Corps).

The Mount Pleasant High School commencement ceremony is on Friday, May 16, at Sam Parker Stadium at 8:00 pm.

Contacto: Kelly Cowan

Mount Pleasant High School honra a los estudiantes de último año que ingresan a las fuerzas armadas.

La Escuela Secundaria Mount Pleasant llevó a cabo una ceremonia el miércoles 30 de abril en el Auditorio de MPHS en honor a siete estudiantes de último año que se han comprometido a ingresar a las fuerzas armadas después de graduarse. Frente a la bandera estadounidense y con sus familias en la audiencia, el director de la Escuela Secundaria Mount Pleasant, Jason Adams, presentó a cada estudiante de último año. Presentaron un cordón rojo, blanco y azul para usar en la graduación. También asistieron para ayudar a presentar los cordones el Consejero de la Clase 2025 de MPHS, Todd Burns, el Sargento de Personal del Ejército Green, el Sargento de Personal del Ejército Braze, el Sargento de Personal de la Marina González y el Soldado de la Infantería de Marina Williams.

Esos mayores y sus ramas militares incluyen a Sunny Bui (Ejército), Andy Carrillo (Cuerpo de Marines), Mariah Cheatum (Fuerza Aérea), César García (Ejército), Seth Robertson (Reserva del Ejército), Alessandro Trejo (Ejército) e Itzia Urbina (Cuerpo de Marines).

La ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria Mount Pleasant es el viernes 16 de mayo en el Estadio Sam Parker a las 8:00 pm.

Foto:

(De izquierda a derecha) Consejero Principal de MPHS Todd Burns, Soldado de la Infantería de Marina Williams, Sargento de la Infantería de Marina González, Mariah Cheatum, Itzia Urbina, Andy Carrillo, Sunny Bui, Alessandro Trejo, César García, Seth Robertson, Sargento del Ejército Braze, Sargento del Ejército Green, Director de la MPHS Jason Adams