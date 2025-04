Mt Pleasant At Area Track Meet

Contact: Kelly Cowan

Mount Pleasant High School qualifies as one of the three for the regional track meet.

Mount Pleasant High School competed in the Area track meet on Friday, April 11, at Anna High School. Three MPHS athletes have advanced to the regional meet, the final step before the UIL State Championships.

After winning the district championship, junior Olivia Glenn was also the Area Champion in the discus with a 110.8 throw.

Sophomore Terrelle Beard placed 2nd at District and 4th at Area with a time of 40.48 in the 300M hurdles to secure a spot at the Regional meet.

Sophomore KK Brannon placed 4th in the 200M at both District and Area, with a time of 24.95 at Area, to advance to the Regional meet.

The UIL 5A Region II meet is at the University of Texas at Arlington on Friday, April 18, and Saturday, April 19.

Contacto: Kelly Cowan

La Escuela Secundaria Mount Pleasant califica como una de las tres para el encuentro regional de atletismo.

La Escuela Secundaria Mount Pleasant compitió en la competencia de atletismo del Área el viernes 11 de abril en la Escuela Secundaria Anna. Tres atletas de MPHS han avanzado a la competencia regional, el último paso antes de los Campeonatos Estatales de la UIL.

Después de ganar el campeonato del distrito, la estudiante de tercer año Olivia Glenn también fue la campeona del área en disco con un lanzamiento de 110.8.

La estudiante de segundo año Terrelle Beard ocupó el 2º lugar en el Distrito y el 4º en el Área con un tiempo de 40.48 en los 300 m vallas para asegurar un lugar en el encuentro regional.

El estudiante de segundo año KK Brannon ocupó el 4º lugar en los 200 m tanto en el Distrito como en el Área, con un tiempo de 24.95 en el Área, para avanzar a la reunión regional.

La reunión de la Región II de UIL 5A es en la Universidad de Texas en Arlington el viernes 18 y el sábado 19 de abril.

Fotos:

KK Brannon

Barba Terrelle

Olivia Glenn