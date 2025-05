Mt Pleasant Police arrested 42-year-old Rashad Eugene Lee of Mt Pleasant for Assault of a Pregnant Person. They have not set a bond but also charged him with a misdemeanor. He was in the Titus County Jail.

La policía de Mt Pleasant arrestó a Rashad Eugene Lee, de 42 años, de Mt Pleasant, por agresión a una persona embarazada. No le han fijado una fianza, pero también lo acusaron de un delito menor. Estaba en la cárcel del condado de Titus.