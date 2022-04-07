Mt Vernon Tobacco Store Burglarized

From Franklin County Sheriff’s Facebook Page
THE MOUNT VERNON TOBACCO RHOADES STORE WAS BURGLARIZED. UPON FURTHER INVESTIGATION, IT WAS DETERMINED THAT THE SUSPECTS STOLE MULTIPLE CARTONS OF CIGARRETTES, OF THE FOLLOWING PARTICULAR BRANDS:
* MARLBORO SILVER KINGS
* MARLBORO LIGHTS
* MARLBORO SHORTS
* MARLBORO RED 100’S
* NEW PORT
* MAIN STREET
* CAMEL
ATTACHED ARE PHOTOS OBTAINED FROM SECURITY CAMERAS, WILL UPLOAD ADDITIONAL PHOTOS AND/OR VIDEO AS OBTAINED. IF ANYONE HAS ANY INFORMATION, OR POSSIBLY KNOW THE SUSPECTS IN PHOTOS, PLEASE CONTACT LT. LEAH THOMAS, OR SGT. JASON KNOX AT (903) 537-4539 (EXT. 231); OR YOU MAY MAKE AN ANONYMOUS CRIMESTOPPERS TIP AT:
PHONE: (903) 577-8477