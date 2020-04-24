National Weather Service Report On Wednesday’s Tornados in Lamar County
2 hours ago
PUBLIC INFORMATION STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE FORT WORTH TX
335 PM CDT FRI APR 24 2020
...NWS DAMAGE SURVEY FOR 4/22/2020 NORTH TEXAS TORNADO EVENT UPDATE...
THIS UPDATE INCLUDES ADDITIONAL SURVEY DETAILS FOR THE TWO TORNADOES
THAT IMPACTED LAMAR COUNTY ON APRIL 22, 2020.
DAMAGE SURVEYS HAVE BEEN COMPLETED FOR THE SEVERE WEATHER EVENT
THAT IMPACTED LAMAR COUNTY ON APRIL 22, 2020. A TOTAL OF TWO TORNADOES
HAVE BEEN SURVEYED. SPECIAL THANKS TO LAMAR COUNTY EMERGENCY
MANAGEMENT FOR THEIR ASSISTANCE WITH SURVEYS ON APRIL 23, 2020.
.DIRECT /LAMAR COUNTY/ TORNADO...
RATING: EF1
ESTIMATED PEAK WIND: 110 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 4.45 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 510.0 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 04/22/2020
START TIME: 06:35 PM CDT
START LOCATION: 11 NNW TOCO / LAMAR COUNTY / TX
START LAT/LON: 33.8089 / -95.7308
END DATE: 04/22/2020
END TIME: 06:42 PM CDT
END LOCATION: 10 N TOCO / LAMAR COUNTY / TX
END LAT/LON: 33.8037 / -95.654
SURVEY SUMMARY:
A MAJORITY OF THE DAMAGE ASSOCIATED WITH THIS TORNADO WAS TO A
MIX OF SOFTWOOD AND HARDWOOD TREES, THOUGH A FEW OUTBUILDINGS
WERE DAMAGED NEAR THE COMMUNITY OF DIRECT. THIS TORNADO APPEARS
TO HAVE STARTED NEAR/ALONG COUNTY ROAD 36500 AND THEN TRACKED
TOWARDS THE EAST, CROSSING FARM-TO-MARKET ROAD 1499. THE END OF
THE TORNADO TRACK WAS DIFFICULT TO DETERMINE DUE TO LIMITED ROAD
ACCESS, BUT THE TORNADO APPEARS TO HAVE DISSIPATED ALONG THE
SOUTHERN EDGE OF PAT MAYSE LAKE.
.POWDERLY /LAMAR COUNTY/ TORNADO...
RATING: EF2
ESTIMATED PEAK WIND: 115 MPH
PATH LENGTH /STATUTE/: 10.16 MILES
PATH WIDTH /MAXIMUM/: 810.0 YARDS
FATALITIES: 0
INJURIES: 0
START DATE: 04/22/2020
START TIME: 06:51 PM CDT
START LOCATION: 2.46 ENE POWDERLY / LAMAR COUNTY / TX
START LAT/LON: 33.8169 / -95.4799
END DATE: 04/22/2020
END TIME: 07:05 PM CDT
END LOCATION: 12.34 ENE POWDERLY / RED RIVER COUNTY / TX
END LAT/LON: 33.8421 / -95.3066
SURVEY SUMMARY:
BASED ON THE DAMAGE SURVEYED, THIS TORNADO STARTED JUST TO
THE EAST-NORTHEAST OF THE POWDERLY/CAMP MAXEY AREA NEAR THE HIDDEN
LAKES ESTATES ALONG FM 3298. NUMEROUS TREES WERE DAMAGED/SNAPPED
OR UPROOTED ALONG THE PATH OF THE TORNADO WITH SOME RELATIVELY
MINOR ROOF DAMAGE TO A HANDFUL OF RESIDENTIAL STRUCTURES. THE
MOST CONCENTRATED DAMAGE OCCURRED ALONG COUNTY ROAD 45250 WHERE
CONSIDERABLE TREE DAMAGE OCCURRED AND THE EF-2 RATING WAS
ASSIGNED. THE TORNADO CROSSED INTO RED RIVER COUNTY FOR ABOUT A
QUARTER OF A MILE AS IT WAS DISSIPATING.
EF SCALE: THE ENHANCED FUJITA SCALE CLASSIFIES TORNADOES INTO THE
FOLLOWING CATEGORIES:
EF0...WEAK......65 TO 85 MPH
EF1...WEAK......86 TO 110 MPH
EF2...STRONG....111 TO 135 MPH
EF3...STRONG....136 TO 165 MPH
EF4...VIOLENT...166 TO 200 MPH
EF5...VIOLENT...>200 MPH
NOTE:
THE INFORMATION IN THIS STATEMENT IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO
CHANGE PENDING FINAL REVIEW OF THE EVENTS AND PUBLICATION IN NWS
STORM DATA.