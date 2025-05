NOAA Needs 155 Positions Filled

The National Weather Service seeks to fill 155 positions at offices nationwide by offering reassignment opportunities to qualified National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) employees currently working elsewhere. The scale of the voluntary reassignments highlights the agency’s staffing shortage as hurricane season begins on June 1.

El Servicio Meteorológico Nacional busca cubrir 155 puestos en oficinas de todo el país ofreciendo oportunidades de reasignación a empleados calificados de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) que actualmente trabajan en otros lugares. La magnitud de las reasignaciones voluntarias pone de manifiesto la escasez de personal de la agencia a medida que se acerca la temporada de huracanes, que comienza el 1 de junio.