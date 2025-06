NOAA Weather Radio Off The Air

Isolated to scattered dryline storms are likely west of I-35 late this afternoon and evening, with primarily a considerable hail threat and a very low tornado threat. A more widespread round of showers and storms will push through North and Central Texas along a cold front later tonight into Wednesday morning, with primarily a damaging wind and locally heavy rainfall threat. Make sure to have multiple ways to receive warnings! During a required upgrade to the Shreveport National Weather Service’s system, its NOAA weather radio will be offline and unavailable from June 2 through June 4. You should ensure that you have alternative ways to receive warning information during this three-day outage.

Los oficiales y sargentos Tiger Doll 2025-2026 asistieron a un campamento de oficiales del American Dance/Drill Team del 28 al 30 de mayo en el Hotel Hilton Dallas/Rockwall Lakefront. Mientras estaban en el campamento, participaron en clases de baile, sesiones de liderazgo y sesiones de planificación en equipo para el próximo año. Evaluaron a los oficiales en tres rutinas y a los sargentos en sus proyectos creativos, y ambos grupos se llevaron a casa múltiples premios. Los oficiales recibieron el premio Diamond Sweepstakes, fueron votados como el Equipo del Día Gussie Nell Davis el día 2 y fueron los Oficiales Grandes Campeones. Los Sargentos recibieron el Premio a la Excelencia del Oficial Social y el Premio al Proyecto Creativo y fueron nombrados el Equipo Más Admirado del Día el primer día.