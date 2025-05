North Lamar Education Foundation Awards Scholarships To Graduating Seniors

North Lamar High School seniors were honored Tuesday evening, May 13, during the annual North Lamar Education Foundation (NLEF) Scholarship Ceremony, held in the NLHS Auditorium. The ceremony recognized 48 outstanding students awarded scholarships, thanks to the generous support of local families, memorial funds, and community organizations.

NLEF President Levi Graham and Vice President Rayne Zaplac led the event, which included presenting awards on behalf of families unable to attend. Many families of named scholarships were present to personally award their scholarships and meet the recipients, making the evening especially meaningful for students and donors.

Among the awards presented were the James A. Dawson Valedictorian and Salutatorian Scholarships, awarded to Roselyn Spencer and Avery Spencer, respectively, as well as other special memorial scholarships honoring the legacies of notable individuals.

Each recipient received recognition on stage, and school and community members thanked them personally for their achievements.

North Lamar ISD and the North Lamar Education Foundation express their sincere gratitude to the families, individuals, and organizations who continue to invest in the futures of NLHS graduates.

Los estudiantes de último año de la Escuela Secundaria North Lamar fueron honrados el martes 13 de mayo por la noche, durante la ceremonia anual de becas de la Fundación Educativa North Lamar (NLEF), celebrada en el Auditorio de NLHS. La ceremonia reconoció a 48 estudiantes sobresalientes que recibieron becas, gracias al generoso apoyo de las familias locales, fondos conmemorativos y organizaciones comunitarias.

El presidente de NLEF, Levi Graham, y el vicepresidente, Rayne Zaplac, encabezaron el evento, que incluyó la entrega de premios en nombre de las familias que no pudieron asistir. Muchas familias de las becas mencionadas estuvieron presentes para otorgar personalmente sus becas y conocer a los beneficiarios, lo que hizo que la noche fuera especialmente significativa para los estudiantes y los donantes.

Entre los premios presentados se encuentran las Becas James A. Dawson Valedictorian y Salutatorian, otorgadas a Roselyn Spencer y Avery Spencer, respectivamente, y otras becas conmemorativas especiales que honran los legados de personas notables.

Cada uno de los galardonados recibió un reconocimiento en el escenario, y los miembros de la escuela y la comunidad les agradecieron personalmente por sus logros.

El Distrito Escolar Independiente de North Lamar y la Fundación Educativa de North Lamar expresan su sincero agradecimiento a las familias, individuos y organizaciones que continúan invirtiendo en el futuro de los graduados de NLHS.

Scholarship recipients with scholarships received were:

Mia Davis (NLEF Class of 1973), A’Lane Kolden (First Presbyterian Church – Paris, TX), Nadia Bowman (First Presbyterian Church – Paris, TX), Coleman Parker (James Graves Vocational Scholarship), Quentis King (Gil Flautt Memorial Scholarship), Shawna Winton (FFA), Cassiee Coco (Donna Campbell Memorial Scholarship), Berkley Smith (Brandy Elaine Blount Scholarship), Ana Claire Emeyabbi (David Buster Memorial Scholarship), Avery Spencer (Salutatorian Scholarship, Carolyn Drake Memorial Scholarship), Roselyn Spencer (Valedictorian Scholarship, Carolyn Drake Memorial Scholarship), Kylie Barber (Dr. Tommy Eads Memorial Scholarship), Emery Reaves (NLEF Jeremy Dickey Memorial Scholarship), Tristan Peterson (Tyler Thompson Memorial Scholarship), Kylie Crawford (NLEF Jana Kennedy Memorial Scholarship), Makiala Blackmon (NLEF Payne Family Band Scholarship), Callie Crawford (NLEF Class of 1989 Scholarship), Rian Hilliard (NLEF Gary Hilliard Memorial Scholarship), Ava Exum (NLEF Thomas McVay Memorial Scholarship), Connor Morehead (NLEF Chad Rose Memorial Scholarship), Lilliana Ouiedo (NLEF Charles Bush Memorial Scholarship), Corbin Blease (NLEF Judy Blease Memorial Scholarship), Albani Miller (Rhonda Morris Band Scholarship), Vianney Camarillo (NLEF Kristi Hodgkiss Memorial Scholarship), Tristan Peterson (Tyler Thompson Memorial Scholarship), Kyleigh Fields (FFA)

NLEF Scholarships: Kamryn Milam, Katherine Fendley, Alee Andrews, Stephanie Chavarria, Catalina Nava, Hailey Bryan, Brayden Reynolds, Natalie Washington, Baylie Cole, Amberlee Freelen, Jaxi Parsons, Natalie Nguyen, Devi Nair, Reily Rusak, Stacia Coulter, Olivia Figueroa, Zoe Felsberg, Kiara Hall, Ryan Stanley, Gilena Romero, Sara Dorantes, Itzel Aguilar.

Los becarios con becas recibidas fueron:

Mia Davis (NLEF Clase de 1973), A’Lane Kolden (Primera Iglesia Presbiteriana – París, TX), Nadia Bowman (Primera Iglesia Presbiteriana – París, TX), Coleman Parker (Beca Vocacional James Graves), Quentis King (Beca Conmemorativa Gil Flautt), Shawna Winton (FFA), Cassiee Coco (Beca Conmemorativa Donna Campbell), Berkley Smith (Beca Brandy Elaine Blount), Ana Claire Emeyabbi (Beca Conmemorativa David Buster), Avery Spencer (Beca Salutatorian, Beca Conmemorativa Carolyn Drake), Roselyn Spencer (Beca Valedictorian, Beca Conmemorativa Carolyn Drake), Kylie Barber (Beca Conmemorativa Dr. Tommy Eads), Emery Reaves (Beca Conmemorativa Jeremy Dickey de NLEF), Tristan Peterson (Beca Conmemorativa Tyler Thompson), Kylie Crawford (Beca Conmemorativa Jana Kennedy de NLEF), Makiala Blackmon (Beca NLEF Payne Family Band), Callie Crawford (Beca NLEF Clase de 1989), Rian Hilliard (NLEF Monumento a Gary Hilliard Beca), Ava Exum (Beca Conmemorativa Thomas McVay de NLEF), Connor Morehead (Beca Conmemorativa Chad Rose de NLEF), Lilliana Ouiedo (Beca Conmemorativa Charles Bush de NLEF), Corbin Blease (Beca Conmemorativa Judy Blease de NLEF), Albani Miller (Beca Rhonda Morris Band), Vianney Camarillo (Beca Conmemorativa Kristi Hodgkiss de NLEF), Tristan Peterson (Beca Conmemorativa Tyler Thompson), Kyleigh Fields (FFA)

Because NLEF: Kamryn Milam, Katherine Fendley, Alee Andrews, Stephanie Chavarría, Catalina Nava, Hailey Bryan, Brayden Reynolds, Natalie Washington, Baylie Cole, Amberlee Freelen, Jaxi Parsons, Natalie Nguyen, Devi Nair, Reily Rusak, Stacia Coulter, Olivia Figueroa, Zoe Felsberg, Kiara Hall, Ryan Stanley, Gilena Romero, Sara Dorantes, Itzel Aguilar.