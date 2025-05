North Lamar ISD Recognizes April Employees of the Month

Sponsored by Mathews Auto Group Pay It Forward program.

North Lamar ISD proudly announces Shelly Bivens, Assistant Principal at North Lamar Intermediate, and Amy Norwood, Math Teacher at North Lamar High School, as the April Employees of the Month, sponsored by the Mathews Auto Group Pay It Forward program.

Both educators exemplify dedication, compassion, and Panther Pride through their daily efforts, making a lasting impact on students and staff alike.

Amy Norwood – North Lamar High School

Amy Norwood is known for going above and beyond in her classroom. Coworkers describe her as a passionate educator who is always willing to offer extra help before, during, and after school. She brings creativity to her lessons and works hard to ensure every student feels capable of success. Her commitment, positivity, and drive make her a standout on campus.

One coworker shared, “Amy exemplifies what it means to be a North Lamar Panther every single day. Her actions speak volumes and inspire those around her.”

El Distrito Escolar Independiente de North Lamar reconoce a los Empleados del Mes de abril

Patrocinado por el programa Pay It Forward de Mathews Auto Group.

North Lamar ISD anuncia con orgullo a Shelly Bivens, subdirectora de North Lamar Intermediate, y Amy Norwood, maestra de matemáticas de North Lamar High School, como las Empleadas del Mes de Abril, patrocinadas por el programa Pay It Forward de Mathews Auto Group.

Ambos educadores ejemplifican la dedicación, la compasión y el orgullo de pantera a través de sus esfuerzos diarios, teniendo un impacto duradero tanto en los estudiantes como en el personal.

Amy Norwood – Escuela Secundaria North Lamar

Amy Norwood es conocida por ir más allá en su salón de clases. Sus compañeros de trabajo la describen como una educadora apasionada que siempre está dispuesta a ofrecer ayuda adicional antes, durante y después de la escuela. Ella aporta creatividad a sus lecciones y trabaja arduamente para asegurarse de que cada estudiante se sienta capaz de tener éxito. Su compromiso, positividad y empuje la hacen destacar en el campus.

Un compañero de trabajo compartió: “Amy ejemplifica lo que significa ser una Pantera de North Lamar todos los días. Sus acciones lo dicen todo e inspiran a quienes la rodean”.

Shelly Bivens – North Lamar Intermediate

Shelly Bivens has quickly become a beloved leader at North Lamar Intermediate. Her coworkers describe her as a compassionate, steady, uplifting presence who always puts people first. Known for her calm demeanor, open-door policy, and kind spirit, she has made a profound impact since assuming her leadership role.

Team members shared, “She leads with heart,” and “Shelly is the kind of leader that makes our school a place you never want to leave.” Another noted, “She inspires me as an educator, a mentor, and a person I strive to be like.”

We are grateful to Mathews Auto Group for sponsoring this recognition and supporting excellence in education.

Congratulations to Mrs. Norwood and Mrs. Bivens for shining examples of leadership, dedication, and care in North Lamar ISD!

Shelly Bivens – Intermedio de North Lamar

Shelly Bivens se ha convertido rápidamente en una líder querida en North Lamar Intermediate. Sus compañeros de trabajo la describen como una presencia compasiva, constante y edificante que siempre pone a las personas en primer lugar. Conocida por su comportamiento tranquilo, su política de puertas abiertas y su espíritu amable, ha tenido un profundo impacto desde que asumió su papel de liderazgo.

Los miembros del equipo compartieron: “Ella lidera con corazón” y “Shelly es el tipo de líder que hace de nuestra escuela un lugar del que nunca querrás irte”. Otro señaló: “Ella me inspira como educadora, mentora y una persona a la que me esfuerzo por parecerme”.

Estamos agradecidos con Mathews Auto Group por patrocinar este reconocimiento y apoyar la excelencia en la educación.

¡Felicitaciones a la Sra. Norwood y la Sra. Bivens por brillantes ejemplos de liderazgo, dedicación y cuidado en North Lamar ISD!