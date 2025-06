North Texas Toll Roads Sees Increase

Drivers using North Texas toll roads will soon see a modest rate increase as part of a scheduled adjustment by the North Texas Tollway Authority (NTTA). Beginning July 1, the cost per mile for drivers with a Toll Tag will increase from 21 cents to 22 cents per mile. Those without a Toll Tag, using the Zip Cash System, will continue to pay about twice that rate. The NTTA updates toll prices every two years under a policy designed to keep pace with financial and infrastructure demands.

Los conductores que usan las carreteras de peaje del norte de Texas pronto verán un modesto aumento de tarifas como parte de un ajuste programado por la Autoridad de Autopistas de Peaje del Norte de Texas (NTTA). A partir del 1 de julio, el costo por milla para los conductores con una calcomanía toll tag aumentará de 21 centavos a 22 centavos por milla. Aquellos que no tengan un TollTag, que usen el sistema Zip Cash, continuarán pagando aproximadamente el doble de esa tarifa. La NTTA actualiza los precios de los peajes cada dos años en virtud de una política diseñada para mantenerse al día con las demandas financieras y de infraestructura.