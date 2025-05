NTCC Names New President

Dr. Kevin Rose has been named the sole finalist for the position of president at Northeast Texas Community College. The NTCC Board of Trustees unanimously voted to proceed with his appointment during their regular April meeting on May 6.

State law requires a 21-day notice before a sole finalist can be officially appointed.

“Dr. Rose has a thorough understanding of the critical role that NTCC plays in providing high-quality and affordable educational opportunities to all residents of Northeast Texas,” Robin Sharp, Chairman of the NTCC Board of Trustees, said. He has consistently demonstrated his commitment to inspiring student learning and success throughout his career. The Board of Trustees is confident that Dr. Rose possesses the vision, leadership qualities, and expertise to lead NTCC into the future.”

Dr. Rose will succeed Dr. Ron Clinton, who has served as President of NTCC since 2017. Clinton joined NTCC when it opened in 1985 and will retire this June.

“I am honored and deeply grateful for the trust and confidence the Board of Trustees has placed in me. I am committed to working daily to lead NTCC in a way that upholds and enhances the college’s strong reputation for student success,” Rose said. “I look forward to working with the Board of Trustees as well as our dedicated faculty, staff, and administration as we transform lives—those of our students and their families, our business and industry through workforce development, and our communities as a whole.”

Dr. Rose has more than 25 years of experience in higher education. He began his career as a computer science instructor before transitioning into administrative leadership over 20 years ago. He is the Senior Vice President for Student Success at Northeast Texas Community College (NTCC), overseeing instruction, student services, information technology, and outreach programs.

Throughout his career at NTCC, Dr. Rose has held various leadership roles, including Vice President for Instruction, Associate Vice President for Workforce Development, and Dean of Business Technology and Continuing Education. Additionally, from 2006 to 2009, Dr. Rose served as Associate Dean of Workforce and Continuing Education and then Dean of Workforce Education at Paris Junior College.

Dr. Rose has worked closely with business and industry to develop workforce training programs and has partnered with local school districts to encourage college readiness and participation. He is also actively involved in the community, serving on the Board of Managers for Titus Regional Medical Center, the Mt. Pleasant Housing Authority, and Workforce Solutions Northeast.

Dr. Rose earned a doctorate in higher education leadership from East Texas A&M (formerly A&M-Commerce), a Master of Science in computer science, and a Bachelor of Arts in criminal justice from Stephen F. Austin State University. He also holds associate degrees from North Texas Community College (NTCC). In addition, he has completed leadership development programs through the Texas Higher Education Coordinating Board, the American Association of Community Colleges, and the League for Innovation in the Community College.

Dr. Rose and his wife, Tracie, who serves as the Special Programs Coordinator for Hart’s Bluff ISD, live in the area. They have one daughter, Caroline.

Rose will be the sixth president of NTCC. Previous presidents include Clinton, Dr. Brad Johnson, Dr. Charles Florio, Dr. Mike Bruner, and Dr. Wayland DeWitt.

En la foto: El Dr. Kevin Rose (centro) está con el Dr. Ron Clinton (izquierda) y el Sr. Robin Sharp (derecha) después de ser nombrado el único finalista para presidente de Northeast Texas Community College.

El Dr. Kevin Rose ha sido nombrado el único finalista para el puesto de presidente de Northeast Texas Community College. La Junta Directiva de NTCC votó unánimemente para proceder con su nombramiento durante su reunión ordinaria de abril el 6 de mayo.

La ley estatal requiere un aviso de 21 días antes de que un único finalista pueda ser designado oficialmente.

“El Dr. Rose tiene un profundo conocimiento del papel fundamental que desempeña NTCC en proporcionar oportunidades educativas asequibles y de alta calidad a todos los residentes del noreste de Texas”, dijo Robin Sharp, presidente de la Junta Directiva de NTCC. Ha demostrado constantemente su compromiso de inspirar el aprendizaje y el éxito de los estudiantes a lo largo de su carrera. La Junta Directiva confía en que el Dr. Rose posee la visión, las cualidades de liderazgo y la experiencia para liderar a NTCC hacia el futuro”.

El Dr. Rose sucederá al Dr. Ron Clinton, quien se ha desempeñado como presidente de NTCC desde 2017. Clinton se unió a NTCC cuando abrió en 1985 y se jubilará en junio.

“Me siento honrado y profundamente agradecido por la confianza que la Junta de Fideicomisarios ha depositado en mí. Me comprometo a trabajar diariamente para liderar NTCC de una manera que mantenga y mejore la sólida reputación de la universidad para el éxito de los estudiantes”, dijo Rose. “Espero trabajar con la Junta de Fideicomisarios, así como con nuestra facultad, personal y administración dedicados a medida que transformamos vidas: las de nuestros estudiantes y sus familias, nuestro negocio e industria a través del desarrollo de la fuerza laboral, y nuestras comunidades en general”.

La Dra. Rose tiene más de 25 años de experiencia en educación superior. Comenzó su carrera como instructor de ciencias de la computación antes de pasar al liderazgo administrativo hace más de 20 años. Es el Vicepresidente Senior de Éxito Estudiantil en Northeast Texas Community College (NTCC), supervisando la instrucción, los servicios estudiantiles, la tecnología de la información y los programas de divulgación.

A lo largo de su carrera en NTCC, el Dr. Rose ha ocupado varios puestos de liderazgo, incluido el de Vicepresidente de Instrucción, Vicepresidente Asociado de Desarrollo de la Fuerza Laboral y Decano de Tecnología Empresarial y Educación Continua. Además, de 2006 a 2009, la Dra. Rose se desempeñó como Decana Asociada de Fuerza Laboral y Educación Continua y luego Decana de Educación de la Fuerza Laboral en Paris Junior College.

La Dra. Rose ha trabajado en estrecha colaboración con empresas e industrias para desarrollar programas de capacitación de la fuerza laboral y se ha asociado con los distritos escolares locales para fomentar la preparación y la participación universitaria. También participa activamente en la comunidad, sirviendo en la Junta de Gerentes del Centro Médico Regional Titus, la Autoridad de Vivienda de Mt. Pleasant y Workforce Solutions Northeast.

El Dr. Rose obtuvo un doctorado en liderazgo en educación superior de East Texas A&M (anteriormente A&M-Commerce), una maestría en ciencias de la computación y una licenciatura en justicia penal de la Universidad Estatal Stephen F. Austin. También tiene títulos asociados de North Texas Community College (NTCC). Además, ha completado programas de desarrollo de liderazgo a través de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, la Asociación Americana de Colegios Comunitarios y la Liga para la Innovación en el Colegio Comunitario.

El Dr. Rose y su esposa, Tracie, quien se desempeña como Coordinadora de Programas Especiales para el Distrito Escolar Independiente de Hart’s Bluff, viven en el área. Tienen una hija, Caroline.

Rose será la sexta presidenta de NTCC. Los presidentes anteriores incluyen a Clinton, el Dr. Brad Johnson, el Dr. Charles Florio, el Dr. Mike Bruner y el Dr. Wayland DeWitt.