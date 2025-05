One Dead, Two Injured In McCurtain County Crash

A single-vehicle crash has killed a Broken Bow teen and injured two others. The Oklahoma Highway Patrol reports that it happened in McCurtain County early Saturday morning. Troopers say their vehicle ran off the pavement on a rural road and rolled several times. All three teens in the truck were ejected from the cab by the impact of the crash. The collision killed 18-year-old Korey Nnokam of Broken Bow at the scene. The 18-year-old driver and another passenger, age 19, were injured.

Un accidente de un solo vehículo mató a un adolescente de Broken Bow e hirió a otros dos. La Patrulla de Carreteras de Oklahoma informa que ocurrió en el condado de McCurtain la madrugada del sábado. Los policías dicen que su vehículo se salió del pavimento en un camino rural y rodó varias veces. Los tres adolescentes en el camión fueron expulsados de la cabina por el impacto del choque. La colisión mató a Korey Nnokam, de 18 años, de Broken Bow, en el lugar. El conductor de 18 años y otro pasajero, de 19 años, resultaron heridos.