Out Of Eighteen, Fifteen Have Recovered In Upshur County

According to the Texas Department of State Health Services, there have been 18 measles cases in Upshur County. Most have recovered. The Upshur County Judge Todd Tefteller has been in contact with DSHS nearly daily since the initial report. The judge said, “Nobody got seriously ill or hospitalized. And that the two cases that brought it into that location from out of state have also remained isolated there. And they’ve fully recovered.” DSHS says there were 15 measles cases in Upshur, and four people had symptoms on Monday. Three developed measles, while the fourth didn’t develop a rash, so he does not have measles. That’s a total of 18 cases. The first 15 have recovered. There are three cases of measles in Upshur County. Tefteller says he doesn’t expect any flare-ups.

Según el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, ha habido 18 casos de sarampión en el condado de Upshur. La mayoría se ha recuperado. El juez del condado de Upshur, Todd Tefteller, ha estado en contacto con el DSHS casi a diario desde el informe inicial. El juez dijo: “Nadie se enfermó gravemente ni fue hospitalizado. Y que los dos casos que lo trajeron a ese lugar desde fuera del estado también han permanecido aislados allí. Y se han recuperado por completo”. El DSHS dice que hubo 15 casos de sarampión en Upshur, y cuatro personas tuvieron síntomas el lunes. Tres desarrollaron sarampión, mientras que el cuarto no desarrolló una erupción, por lo que no tiene sarampión. Es decir, un total de 18 casos. Los primeros 15 se han recuperado. Hay tres casos de sarampión en el condado de Upshur. Tefteller dice que no espera ningún brote.