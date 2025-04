The next Coffee with a Cop is Thursday, April 24, at Whataburger in Paris from 9:00 am until 11:00 am. There will be reps from the Paris Police Department, Fire, EMS, and city officials.

El próximo Café con un Policía es el jueves 24 de abril en Whataburger en París de 9:00 am a 11:00 am. Habrá representantes del Departamento de Policía de París, bomberos, EMS y funcionarios de la ciudad.