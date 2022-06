Paris Junior College President’s And Dean’s Lists

Paris Junior College is pleased to announce that 184 students were named to the President’s and Dean’s lists for academic achievement during the Spring 2022 semester.

To be eligible for the President’s List, students must earn a 4.0-grade point average (straight A’s) on 15 semester hours. Those on the dean’s list must have a minimum of a 3.5-grade point average for at least 15 semester hours and have no grade lower than a “C.” We compile both lists exclusive of developmental hours.

Students on the PJC President’s List by hometown in Texas:

Anonna: Alejandra Rosales-Garcia

Arthur City: Heather Hayes

Austin: Peyton Sanderson

Avery: Danya Tapken

Bagwell: Sara Peek

Ben Franklin: Devin Wilkerson

Bogata: Damian Davidson, Brylee Galloway, Karlee Lindeman

Bonham: Brendan Batchelder

Brashear: Juan Andrade

Brookston: Latharian Huff

Caddo Mills: Madison Syverson

Celeste: Matthew Moore

Celina: Skylar Vest

Chicota: Robert Howell

Clarksville: JaQualin Dennis

Cooper: Bryce Barrientos-Mendez, Alec Omel

Coppell: Michael Beaty

Emory: Naim Diego

Flower Mound: Brendan Concannon

Forney: Jessika Roberts

Friendswood: Devin Wright

Grand Prairie: Cole Kracmer

Greenville: Trayten Azbill, Kassidy Mann, Kenneth Mize, Amira Mohamed, Elena Olguin, Marc Pagan, Miranda Price, Terry Webb

Honey Grove: Miguel Ochoa, Kaleb Wilson, John Yarbrough

Horseshoe Bay: Sean Curtis

Klondike: Edwin Henriquez

Magnolia: Thad Young

McKinney: Beau Brewer

Mount Vernon: Baylee Covington

Paris: David Calvete Beltran, Bridgitte Collard, Juan Corona, Alexis De La Torre, Gabriel Emanuel, Abigayle Farmer, Michael Galloway, Jesus Hernandez, Sean Higgs, Olivia Hutchings, Layker Kennedy, Kossivi Kpeglo, Jacob Neal, Seth Parker, Mario Perales, Lisseth Salazar-Diaz, Isabella Sanchez-Haynes, Aliyah Smith, Karamba Sylla, Madison Travis, Keeara Van Der Merwe, Leah Veien, Gianni West, Joshua Willoughby

Pecan Gap: Jessie McGuire, Gabriella Morgan

Pickton: David Barth

Plano: Kelsey Keierleber, Samantha Puente

Powderly: Karl Weissenmayer

Reno: Maddison Dorner, MaKenna Morton

Rockwall: Barrett Riebock

Rowlett: Kellie Parrish

Roxton: Amber Benavides

Royse City: Kendra Robinson, Rachel Roebuck, Tyler Schmitz

Spring: Valeria Nchama Evono Abaga

Sulphur Springs: Jacob Bustos, Penelope Deterding, Bobbie Dye, Emma George, Maria Nunez, Cesar Rivera, Karen Rosales, Leslie Velasco

Sumner: Cade Whitener

Telephone: Kyeler Field, Megan Moore

Waco: Ryan Davis

Weslaco: Lily Torres

Whitewright: Kate Medford

Students on the PJC President’s List from other states:

La Habra, California: Meilana Lopez

San Carlos, California: Kevin Shea

Morton, Illinois: Tevan Jones, Lerato Mosia

Columbia, Maryland: Marcus Mitchell

Redford, Michigan: India Respress

Warren, Michigan: Nykesha Sanders

Paterson, New Jersey: Numan Mutlib

Clarksville, Tennessee: Diamond Bryant

Students on the President’s List from other countries include:

Durban, South Africa: Joshua Reddy

Students from the Dean’s List by hometown in Texas:

Belton: Stephanie Sanders

Blossom: Travis Bryant

Bogata: Brian Jones

Buffalo: Kayla Wilson

Celeste: Nicole Casas

Childress: Ashlee Oakes

Ciboll: Torben Rehnert

Clarksville: Makaiya Owens, JaQuaydrian Scales, Tylik Williams

Dallas: Robert Ates

Dike: Bailey Neal

Emory: Savanna Anderson

Euless: Dylan Crooks

Forney: Bailey Willoughby

Gainesville: Haleigh Gentry

Graham: Joseph Adams

Greenville: Fidel De La O, April Vroman

Humble: Christian Ashby

Keller: Hailey Jones

Ladonia: Rebekah Fornof

Lavon: Chaney Ortega

Lone Oak: Ramona Carter

Longview: Trenton Bush, Alexis Dodson

Mesquite: Taylor Thompson

Paris: Evan Adams, Damontrey Ainsworth, Shannon Boyd, Emily Brownfield, Matthew Clark, Annabel Doss, Jacob Hipp, Lilian Hobbs, Zachary Kolvig, Khadidiatou Lo, Luis Martinez, Bobbi Munson, Kenisha Sims, Rebekah Veien

Pilot: Point Tylor Ford

Plano: Zachariah Wilkerson

Powderly: William Henson, Faith Jenkins, Brady Sullivan

Providence Village: Connor Kirkley

Quinlan: Molly Miller

Reno: Kathy Nowell

Rockwall: Annette Maas

Roxton: Karson McKnight

Royse City: Yahaira Chavez, Avery Goodson, Conor Shultz, Robert Wild

Sulphur Springs: Freddie Gomez, Jaquelin Holguin, Eastan Lewis, Hector Martinez, Joshua McMorris, Rudy Murillo, Jocelyn Perez, Lane Potts, Gerardo Reyes, Lois Rocha

Sumner: Palmer Campbell, Derek Tye

Telephone: Austin Testerman

Victoria: Bryce Sitka

West Tawakoni: Zackery Shoemake

Wylie: Liam Schnell

Yantis: Jarrett Bartley

Students on the Dean’s List from other states:

Indio, California: Victoria Gordillo

La Habra, California: Jennifer Magner

Fort Wayne, Indiana: Sebastian Kuhns

Dequincy, Louisiana: Dalton LeBlanc

Hugo, Oklahoma: Aria Scroggins

Moyers, Oklahoma: Katela Amador

Norman, Oklahoma: Nyah Henderson

Sand Springs, Oklahoma: Baylee Metcalfe