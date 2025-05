Paris Junior College Hosting Kids College June 23-26, 2025 

Paris Junior College invites young learners to join the fun at Kids College, a four-day enrichment program packed with creativity, curiosity, and hands-on learning. Held Monday through Thursday, June 23–26, the program is designed for children entering kindergarten through fifth grade and offers various engaging classes tailored to spark their imagination. From robotics to reporting, there’s something for every interest! Budding chefs can dive into Cooks’ N Books or Cooking Made Easy! Young tech enthusiasts can explore Coding or bring characters to life in 3-D Character Creation.

Future journalists will enjoy Reporting: Live from the Scene, while hands-on learners can get creative with Jewelry Creations, Paper Art’ N Books, or Yes You CANvas! Adventurous minds can delve into Bug Detectives! or First Aid: What’s the Big Deal? Sports and movement lovers will have a blast in the Games! And give me a “C” Give Me a “HEER.” There’s also fun in Math’ N Crafts, Learning Spanish is Fun, Music, You CAN Sew, and Junk Drawer Robotics.

Participants will set their schedule with their desired subjects, divided into two age groupings: Kindergarten to Second or Third to Fifth grade. Classes will be held Monday through Thursday, June 23-26, 2025, from 8:30 am to 4:00 pm. Drop-off time is 8:00 am to 8:20 am, and pick-up is from 4:00 pm to 5:00 pm. The Parent Preview, where students can show off their skills and projects, is on Thursday, June 26, from 4:00 to 4:45 pm. Students will need to bring a sack lunch each day.

Pre-registration is required. Early registration, which includes a discount, ends on June 16. Multiple children in the same family also qualify for a discount. To access the information flyer, course descriptions, and registration form,

visit https://www.parisjc.edu/downloads/kc-flyer.pdf. Those needing more information may email [email protected] or call 903-782-0444.

Paris Junior College invita a los jóvenes estudiantes a unirse a la diversión en Kids College, un programa de enriquecimiento de cuatro días lleno de creatividad, curiosidad y aprendizaje práctico. El programa, que se lleva a cabo de lunes a jueves, del 23 al 26 de junio, está diseñado para niños que ingresan al jardín de infantes hasta el quinto grado y ofrece varias clases atractivas diseñadas para despertar su imaginación. Desde la robótica hasta la elaboración de informes, ¡hay algo para todos los gustos! Los chefs en ciernes pueden sumergirse en Cooks’ N Books o Cooking Made Easy! Los jóvenes entusiastas de la tecnología pueden explorar la codificación o dar vida a los personajes en la creación de personajes en 3D.

Los futuros periodistas disfrutarán de Reporting: Live from the Scene, mientras que los aprendices prácticos pueden ser creativos con Jewelry Creations, Paper Art’ N Books o Yes You CANvas! Las mentes aventureras pueden adentrarse en Bug Detectives! o Primeros Auxilios: ¿Cuál es el problema ? ¡Los amantes del deporte y el movimiento se lo pasarán en grande en los Juegos! Y dame una “C”, dame un “HEER”. También hay diversión en Math’ N Crafts, Learning Spanish is Fun, Music, You CAN Sew y Junk Drawer Robotics.

Los participantes establecerán su horario con las materias que deseen, divididas en dos grupos de edad: Kindergarten a Segundo o Tercero a Quinto grado. Las clases se llevarán a cabo de lunes a jueves, del 23 al 26 de junio de 2025, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. El horario de entrega es de 8:00 a.m. a 8:20 a.m., y la recogida es de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. La Vista previa para padres, donde los estudiantes pueden mostrar sus habilidades y proyectos, es el jueves 26 de junio, de 4:00 a 4:45 pm. Los estudiantes deberán traer una bolsa de almuerzo todos los días.

Se requiere inscripción previa. La inscripción anticipada, que incluye un descuento, finaliza el 16 de junio. Varios niños en la misma familia también califican para un descuento. Para acceder al folleto informativo, las descripciones de los cursos y el formulario de inscripción,

Visita https://www.parisjc.edu/downloads/kc-flyer.pdf. Aquellos que necesiten más información pueden enviar un correo electrónico a [email protected] o llamar al 903-782-0444.