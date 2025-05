Paris-Lamar County Health District Education Classes

The Paris-Lamar County Health District offers free online and in-person adult health education classes, including Eating Healthy on a Budget, Nutritional Label Reading, Fun Ways to Incorporate Physical Activity, and Positive Lifestyle Changes. It is also now offering an in-house complimentary gym. The district is at 400 W. Sherman St. in Paris. For more info, call (903) 785-4561.

El Distrito de Salud del Condado de Paris-Lamar ofrece clases gratuitas de educación para la salud para adultos en línea y en persona, que incluyen Comer saludable con un presupuesto limitado, Lectura de etiquetas nutricionales, Formas divertidas de incorporar actividad física y Cambios positivos en el estilo de vida. Ahora también ofrece un gimnasio gratuito. El distrito está en 400 W. Sherman St. en París. Para más información, llame al (903) 785-4561.