Paris Police Report For Friday, June 6

On Wednesday, officers were patrolling in the 1700 block of E. Booth when they observed Curtis Ray Gentry, 47, who had outstanding warrants. When contacted by the officers, Gentry refused to obey lawful orders and resisted arrest by striking one of the officers with his fist in the face. Officers forcibly took Gentry into custody and charged him with Assault on a Peace Officer, Resisting Arrest, and the initial warrants that they had him contact about.

Officers responded on Wednesday to a report of Burglary of a Business in the 800 block of SE 24th. An unknown suspect entered a storage building and stole metal doors, as well as aluminum and other metal products, sometime between 8:30 am on June 3 and Noon on June 4. The case is under investigation.

On Wednesday, officers with the Northeast Texas Auto Theft Task Force, assisted by the Paris Police, Lamar County Deputies, and Lamar County Constables, recovered a stolen vehicle reported from Greenville. The suspect, a juvenile, was detained and transported to a detention facility.

On Thursday, a Paris officer arrested Cody Wayne Shaw, 43, of Paris, on an outstanding warrant for Probation Violation on a previous charge of Possession of a Controlled Substance. They took him into custody in the 4300 block of Bonham Street and booked him without incident.

During this reporting period, officers made 24 traffic stops, arrested nine adults, and responded to 191 calls for service.

Thank you,

Captain John T. Bull

El miércoles, los oficiales patrullaban en la cuadra 1700 de E. Booth cuando observaron a Curtis Ray Gentry, de 47 años, quien tenía órdenes de arresto pendientes. Cuando fue contactado por los oficiales, Gentry se negó a obedecer las órdenes legales y se resistió al arresto golpeando a uno de los oficiales con el puño en la cara. Los oficiales detuvieron a Gentry por la fuerza y lo acusaron de agresión a un oficial de paz, resistencia al arresto y las órdenes de arresto iniciales por las que lo contactaron.

Los oficiales respondieron el miércoles a un informe de robo a un negocio en la cuadra 800 de SE 24th. Un sospechoso desconocido ingresó a un edificio de almacenamiento y robó puertas de metal, así como aluminio y otros productos metálicos, en algún momento entre las 8:30 a.m. del 3 de junio y el mediodía del 4 de junio. El caso está bajo investigación.

El miércoles, los oficiales de la Fuerza de Tarea de Robo de Automóviles del Noreste de Texas, asistidos por la Policía de París, los Agentes del Condado de Lamar y los Alguaciles del Condado de Lamar, recuperaron un vehículo robado reportado en Greenville. El sospechoso, un menor de edad, fue detenido y trasladado a un centro de detención.

El jueves, un oficial de Paris arrestó a Cody Wayne Shaw, de 43 años, de Paris, con una orden de arresto pendiente por violación de la libertad condicional por un cargo anterior de posesión de una sustancia controlada. Lo detuvieron en la cuadra 4300 de Bonham Street y lo ficharon sin incidentes.

Durante este período de informe, los oficiales hicieron 24 paradas de tráfico, arrestaron a nueve adultos y respondieron a 191 llamadas de servicio.

Gracias

Capitán John T. Bull