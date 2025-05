Paris Police Report For Friday, May 16

On Thursday, officers worked an assault in the 2500 block of Kessler. They met the victim, who had fled the residence on the street in the area. The victim advised officers that Steven Floyd Williams, 36, had assaulted them, and Williams, a convicted Felon, was at the residence in possession of a firearm. Williams had assaulted the victim several times over the past several days and had threatened death or serious bodily injury to her several times. Officers attempted to contact Williams at the residence. He refused to exit for several hours, activating the Paris Police Specialty Units before they took him into custody. They charged him with numerous felony charges, including Aggravated Assault of a Family Member, Aggravated Sexual Assault, Possession of a Controlled Substance, and Possession of a Firearm by a Felon. Officers booked him without incident.

During this reporting period, officers conducted seven traffic stops, arrested three adults, and responded to 127 calls for service.

Captain John T. Bull

El jueves, los oficiales trabajaron en un asalto en la cuadra 2500 de Kessler. Se encontraron con la víctima, que había huido de la residencia en la calle de la zona. La víctima informó a los oficiales que Steven Floyd Williams, de 36 años, los había agredido, y Williams, un delincuente convicto, estaba en la residencia en posesión de un arma de fuego. Williams había agredido a la víctima varias veces en los últimos días y la había amenazado de muerte o lesiones corporales graves varias veces. Los oficiales intentaron contactar a Williams en la residencia. Se negó a salir durante varias horas, activando las Unidades Especializadas de la Policía de París antes de que lo detuvieran. Lo acusaron de numerosos cargos por delitos graves, incluido el asalto agravado de un miembro de la familia, el asalto sexual agravado, la posesión de una sustancia controlada y la posesión de un arma de fuego por un delincuente. Los oficiales lo ficharon sin incidentes.

Durante este período de informe, los oficiales realizaron siete paradas de tráfico, arrestaron a tres adultos y respondieron a 127 llamadas de servicio.

Capitán John T. Bull