Paris Police Report For Friday, September 27

On Thursday, Paris officers responded to a Burglary of a Building in the 2400 block of NE Loop 286. At some unknown time since March of 2024, unknown suspects entered a storage facility by removing the lock and stole numerous items from the victim’s rented storage room. Items included a welder, firearms parts, ammunition, and countless other tools, resulting in a loss of over $5,000.00. Officers processed the scene for evidence, and an investigation will continue.

For this reporting period, officers made 11 traffic stops, arrested three adults, and answered 122 calls for service.

Captain John T. Bull

El jueves, los oficiales de París respondieron a un robo de un edificio en la cuadra 2400 de NE Loop 286. En algún momento desconocido desde marzo de 2024, sospechosos desconocidos ingresaron a una instalación de almacenamiento quitando la cerradura y robaron numerosos artículos del almacén alquilado de la víctima. Los artículos incluían una soldadora, piezas de armas de fuego, municiones y un sinnúmero de otras herramientas, lo que resultó en una pérdida de más de $ 5,000.00. Los oficiales procesaron la escena en busca de evidencia y la investigación continuará.

Durante este período de informe, los oficiales realizaron 11 paradas de tráfico, arrestaron a tres adultos y respondieron a 122 llamadas de servicio.

Capitán John T. Bull