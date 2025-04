Paris Police Report For Monday, April 28

Last Thursday, a traffic violation occurred in the 2500 block of E. Price Street. Delta County wanted the driver, Jaylyn Tylon Williams, 29, on an outstanding Felony Probation Violation Warrant. They arrested Williams and transported him to the Police Department. Williams also had a quantity of marijuana found in the back seat of the transport vehicle used to take him to jail. Charges are pending for this offense.

Last Friday, officers responded to a Burglary in the 2800 block of Hubbard St. A suspect entered the residence and stole food and approximately $75.00 worth of change in a large container. The suspect had entered through a side door and exited through a rear window, possibly upon discovery. They collected evidence, and the case is under investigation.

For this reporting period, officers made 65 traffic stops, arrested 11 adults, and answered 277 calls for service.

Captain John T. Bull

El jueves pasado, ocurrió una infracción de tránsito en la cuadra 2500 de E. Price Street. El condado de Delta quería al conductor, Jaylyn Tylon Williams, de 29 años, con una orden de arresto pendiente por delito grave de violación de libertad condicional. Arrestaron a Williams y lo transportaron al Departamento de Policía. Williams también tenía una cantidad de marihuana encontrada en el asiento trasero del vehículo de transporte utilizado para llevarlo a la cárcel. Hay cargos pendientes por este delito.

El viernes pasado, los oficiales respondieron a un robo en la cuadra 2800 de Hubbard St. Un sospechoso ingresó a la residencia y robó comida y aproximadamente $75.00 en cambio en un contenedor grande. El sospechoso había entrado por una puerta lateral y aparentemente salió por una ventana trasera, posiblemente al ser descubierto. Se recopilaron pruebas y el caso está bajo investigación.

Los oficiales hicieron 65 paradas de tráfico, arrestaron a 11 adultos y respondieron a 277 llamadas de servicio durante este período de informe.

Capitán John T. Bull