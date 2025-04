Paris Police Report For Thursday, April 24

Officers stopped a vehicle early Thursday in the 2200 block of S. Collegiate for driving erratically and for an equipment violation. They did not stop immediately, but when they did, the driver jumped the curb before stopping. The officer contacted the driver, Zachari Jerod Johnson, 33. The officer suspected Johnson of being under the influence of alcohol or some other substance. Johnson was uncooperative during field testing but failed several field tests for intoxication. They transported him to Paris Regional Medical Center, where, after receiving a warrant, they analyzed his blood. Police charged Johnson with Driving While Intoxicated. Johnson had two previous convictions for DWI, the most recent in February of 2024. Officers enhanced his charge to DWI with two prior convictions, a Felony. They processed him without further incident.

For this reporting period, officers made 29 traffic stops, arrested three adults, and answered 108 calls for service.

Captain John T. Bull

Los oficiales detuvieron un vehículo el jueves temprano en la cuadra 2200 de S. Collegiate por conducir de manera errática y por una violación de equipo. No se detuvieron de inmediato, pero cuando lo hicieron, el conductor saltó la acera antes de detenerse. El oficial se comunicó con el conductor, Zachari Jerod Johnson, de 33 años. El oficial sospechaba que Johnson estaba bajo la influencia del alcohol o alguna otra sustancia. Johnson no cooperó durante las pruebas de campo, pero falló varias pruebas de campo por intoxicación. Lo transportaron al Centro Médico Regional de París, donde, después de recibir una orden judicial, analizaron su sangre. La policía acusó a Johnson de conducir en estado de ebriedad. Johnson tenía dos condenas previas por DWI, la más reciente en febrero de 2024. Los oficiales aumentaron su cargo a DWI con dos condenas previas, un delito grave. Lo procesaron sin más incidentes.

Durante este período de informe, los oficiales realizaron 29 paradas de tráfico, arrestaron a tres adultos y respondieron a 108 llamadas de servicio.

Capitán John T. Bull