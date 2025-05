Paris Police Report For Thursday, May 1

A homeowner living in the 100 block of NW 28th Street heard someone at his front door on Wednesday and assumed it was a family member. He later heard someone at his back door and observed an unknown suspect who fled on foot from his yard. The homeowner attempted to see where the suspect went but to no avail. He then noticed that a lawnmower and numerous other lawn care items and tools were missing from a shed. The officer on the scene then spotted the items outside the victim’s fence. The suspect had placed them there. They photographed the items and returned them to the owner. Officers collected evidence at the scene, and the case is under investigation.

On Wednesday, officers with the North Texas Auto Theft Task Force recovered a stolen 2005 Chevrolet truck in the 1400 block of S. Church after someone had abandoned it. The vehicle came from Oklahoma City. They removed it from the stolen vehicle database and notified the Oklahoma City Police.

For this reporting period, officers made three traffic stops, arrested two adults, and answered 91 calls for service.

Captain John T. Bull

El propietario de una casa que vive en la cuadra 100 de NW 28th Street escuchó a alguien en la puerta de su casa el miércoles y asumió que era un miembro de la familia. Más tarde escuchó a alguien en su puerta trasera y observó a un sospechoso desconocido que huyó a pie de su patio. El dueño de la casa intentó ver a dónde iba el sospechoso, pero fue en vano. Luego se dio cuenta de que faltaba una cortadora de césped y muchos otros artículos y herramientas para el cuidado del césped de un cobertizo. El oficial en la escena luego vio los artículos fuera de la cerca de la víctima. El sospechoso los había colocado allí. Los artículos fueron fotografiados y devueltos al propietario. Se recolectaron pruebas en la escena y el caso está bajo investigación.

El miércoles, oficiales de la Fuerza de Tarea de Robo de Automóviles del Norte de Texas recuperaron una camioneta Chevrolet 2005 robada en la cuadra 1400 de S. Church después de que alguien la había abandonado. El vehículo procedía de Oklahoma City. Lo eliminaron de la base de datos de vehículos robados y notificaron a la policía de Oklahoma City.

Durante este período de informe, los oficiales hicieron tres paradas de tráfico, arrestaron a dos adultos y respondieron a 91 llamadas de servicio.

Capitán John T. Bull