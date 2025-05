Paris Police Report For Tuesday, May 13

On Monday night, May 12, at approximately 10:43, a Paris Police Officer stopped a Ford SUV in the 3800 block of Lamar Avenue for speeding. The driver, Ulysses Gaytan, had possession of a vape pen containing THC. Officers placed Gaytan under arrest for Possession of a Controlled Substance, a state jail felony.

Paris Police made four (4) arrests and responded to 73 calls for service.

Randy Tuttle

Asst. Chief of Police

El lunes 12 de mayo por la noche, aproximadamente a las 10:43, un oficial de policía de París detuvo un SUV Ford en la cuadra 3800 de Lamar Avenue por exceso de velocidad. El conductor, Ulysses Gaytán, tenía en su poder un vaporizador que contenía THC. Los oficiales pusieron a Gaytán bajo arresto por posesión de una sustancia controlada, un delito grave en la cárcel estatal.

La Policía de París realizó cuatro (4) arrestos y respondió a 73 llamadas de servicio.

Randy Tuttle

Jefe Adjunto de Policía