Paris Police Report For Tuesday, September 24

Dylan Laine Childress, 30, was arrested for Possession of a Controlled Substance after officers responded to a call about a reckless driver in the 5000 block of Lamar Avenue. Officers located Childress in the 2600 block of Lamar. Officers smelled marijuana and alcoholic beverages in Childress’ vehicle, and a subsequent search located methamphetamine. They arrested Childress without incident.

For this reporting period, officers made three traffic stops, arrested one adult, and answered 101 calls for service.

Captain John T. Bull

Dylan Laine Childress, de 30 años, fue arrestado por posesión de una sustancia controlada después de que los oficiales respondieron a una llamada sobre un conductor imprudente en la cuadra 5000 de Lamar Avenue. Los oficiales localizaron a Childress en la cuadra 2600 de Lamar. Los oficiales olieron marihuana y bebidas alcohólicas en el vehículo de Childress, y una búsqueda posterior localizó metanfetamina. Arrestaron a Childress sin incidentes.

Durante este período del informe, los oficiales hicieron tres paradas de tráfico, arrestaron a un adulto y respondieron a 101 llamadas de servicio.

Capitán John T. Bull