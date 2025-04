Paris Police Report For Wednesday, April 23

Paris Officers responded to a disturbance on Tuesday in the 500 block of Bonham St. involving James John-Martin Canady, 57, holding a gun and arguing with someone. The caller advised that Canady might be at a business in the 700 block of Bonham St. Officers were aware of possible warrants for Canady and found him at the company. After receiving confirmation of the warrants, officers arrested Canady for Parole and Probation Violation warrants. The gun was determined to be a toy.

While executing a search warrant at a residence in the 1100 block of Jackson St., officers and detectives contacted Geremy Montrell Robinson, 38. The search warrant was related to a previous incident involving possible dog fighting and animal cruelty. While executing the search warrant, officers found a baggie of marijuana inside the residence. They arrested Robinson for outstanding City of Paris municipal warrants, possession of marijuana, and warrants for Dog Fighting, Unlawful Possession of a Firearm, Cruelty to a non-livestock animal, and False Statement to a Police Officer.

On Tuesday morning, they closed the eastbound lanes in the 500 block of NW Loop 286 for approximately two hours following an accident. A trailer load of materials fell onto another vehicle after the load struck an overpass. The accident resulted in Paris EMS transporting one person to Paris Regional Health.

During this reporting period, officers made 12 traffic stops, arrested two adults, and answered 75 calls for service.

Jon McFadden

Public Information Officer

Los oficiales de París respondieron a un disturbio el martes en la cuadra 500 de Bonham St. que involucró a James John-Martin Canady, de 57 años, sosteniendo un arma y discutiendo con alguien. La persona que llamó informó que Canady podría estar en un negocio en la cuadra 700 de Bonham St. Los oficiales estaban al tanto de posibles órdenes de arresto contra Canady y lo encontraron en la empresa. Después de recibir la confirmación de las órdenes, los oficiales arrestaron a Canady por órdenes de libertad condicional y violación de libertad condicional. Se determinó que el arma era un juguete.

Mientras ejecutaban una orden de registro en una residencia en la cuadra 1100 de Jackson St., los oficiales y detectives contactaron a Geremy Montrell Robinson, de 38 años. La orden de registro estaba relacionada con un incidente anterior que involucraba posibles peleas de perros y crueldad animal. Mientras ejecutaban la orden de registro, los oficiales encontraron una bolsita de marihuana dentro de la residencia. Arrestaron a Robinson por órdenes de arresto municipales pendientes de la ciudad de París, posesión de marihuana y órdenes de arresto por peleas de perros, posesión ilegal de un arma de fuego, crueldad hacia un animal no ganadero y declaración falsa a un oficial de policía.

El martes por la mañana, cerraron los carriles hacia el este en la cuadra 500 de NW Loop 286 durante aproximadamente dos horas después de un accidente. Un remolque cargado de materiales cayó sobre otro vehículo después de que la carga golpeara un paso elevado. El accidente provocó que el Servicio de Emergencias Médicas de París transportara a una persona al Centro Regional de Salud de París.

Durante este período de informe, los oficiales hicieron 12 paradas de tráfico, arrestaron a dos adultos y respondieron a 75 llamadas de servicio.

Jon McFadden

Oficial de Información Pública