Paris Police Report For Wednesday, June 4

On Wednesday, Paris officers responded to a Burglary of a Habitation in the 2700 block of N. Main. The unknown suspect entered the residence sometime in the past several days and stole various household items, including an air conditioning unit, microwave, radio, and other personal property. The investigation is ongoing.

During this reporting period, officers made 23 traffic stops, arrested two adults, and responded to 84 calls for service.

Thank you,

Captain John T. Bull

El miércoles, los oficiales de París respondieron a un robo de una habitación en la cuadra 2700 de N. Main. El sospechoso desconocido ingresó a la residencia en algún momento de los últimos días y robó varios artículos domésticos, incluida una unidad de aire acondicionado, microondas, radio y otros bienes personales. La investigación está en curso.

Durante este período de informe, los oficiales hicieron 23 paradas de tráfico, arrestaron a dos adultos y respondieron a 84 llamadas de servicio.

Gracias

Capitán John T. Bull