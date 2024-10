Paris Police Report For Wednesday, October 02

Paris Officers worked a fight Tuesday in the 2200 block of Lamar Avenue. They made contact with David Earl Anderson, 27, who was hyper-aggressive and refused to calm down when requested by officers. He was detained for the safety of all until officers could resolve the issue. A warrant check revealed that Anderson had outstanding warrants for Aggravated Assault with a Deadly Weapon and Burglary of a Habitat. These were a product of an incident occurring on September 20, 2024, in the 600 block of SE 9th, when Anderson and other suspects entered a residence without permission and assaulted the resident. They later exchanged gunfire with the resident. They processed Anderson without incident.

Los oficiales de París trabajaron en una pelea el martes en la cuadra 2200 de Lamar Avenue. Se pusieron en contacto con David Earl Anderson, de 27 años, quien era hiperagresivo y se negó a calmarse cuando los oficiales se lo solicitaron. Fue detenido por la seguridad de todos hasta que los oficiales pudieran resolver el problema. Una verificación de órdenes de arresto reveló que Anderson tenía órdenes de arresto pendientes por asalto agravado con un arma mortal y robo de un hábitat. Estos fueron producto de un incidente ocurrido el 20 de septiembre de 2024, en la cuadra 600 de SE 9th, cuando Anderson y otros sospechosos ingresaron a una residencia sin permiso y agredieron al residente. Más tarde intercambiaron disparos con el residente. Procesaron a Anderson sin incidentes.

On Tuesday, police stopped Okoyus Stepphon Woods, 38, for an expired registration in the 2100 block of Lamar Avenue. Officers observed Woods had possession of marijuana. A subsequent search of his vehicle revealed that Woods also had cocaine. They arrested Woods and charged him with Possession of a Controlled Substance. Officers processed him without incident.

El martes, la policía detuvo a Okoyus Stepphon Woods, de 38 años, por un registro vencido en la cuadra 2100 de Lamar Avenue. Los oficiales observaron que Woods tenía posesión de marihuana. Un registro posterior de su vehículo reveló que Woods también tenía cocaína. Arrestaron a Woods y lo acusaron de posesión de una sustancia controlada. Los oficiales lo procesaron sin incidentes.

For this reporting period, officers made 13 traffic stops, arrested three adults, and answered 105 calls for service.

Durante este período de informe, los oficiales hicieron 13 paradas de tráfico, arrestaron a tres adultos y respondieron a 105 llamadas de servicio.

Captain John T. Bull