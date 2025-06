Paris Pool Now Open

The Paris Aquatic Center pool is now open daily from 1:00 pm to 8:00 pm for the 2025 season. The cost is $5 per person. Kids five and under are free. A season pass costs $75, and a family season pass is $150 for up to four family members. The pool is at 1625 Clement Road in Paris.

La piscina del Centro Acuático de París ahora está abierta todos los días de 1:00 pm a 8:00 pm para la temporada 2025. El costo es de $5 por persona. Los niños menores de cinco años entran gratis. Un pase de temporada cuesta $ 75 y un pase de temporada familiar cuesta $ 150 para hasta cuatro miembros de la familia. La piscina está en 1625 Clement Road en París.