Pilgrim’s “Tomorrow Fund” Scholarship Awarded

Wednesday was fantastic at MPHS as Pilgrim’s in Mt Pleasant gifted two seniors with four-year, full-ride scholarships plus a free laptop. Amir Martinez and Jesus Moreno applied for the Pilgrim’s “Tomorrow Fund,” a scholarship available to students whose parents are Pilgrim’s employees. The Mount Pleasant location awards three full scholarships annually, with two recipients attending MPHS in 2025. Amir Martinez will attend The University of Texas at Austin and major in Kinesiology. Jesus Moreno will attend Texas A&M University in College Station and major in Biology.

Imaginé

Amir Martínez (centro a la izquierda de negro) y Jesús Moreno (centro a la derecha de color granate) con sus becas y representantes de los empleados de Pilgrim’s Mount Pleasant

El miércoles fue fantástico en MPHS, ya que Pilgrim’s en Mt Pleasant obsequió a dos estudiantes de último año con becas completas de cuatro años, además de una computadora portátil gratis. Amir Martínez y Jesús Moreno solicitaron el “Tomorrow Fund” de Pilgrim, una beca disponible para estudiantes cuyos padres son empleados de Pilgrim’s. La ubicación de Mount Pleasant otorga tres becas completas anualmente, y dos de los beneficiarios asistirán a MPHS en 2025. Amir Martínez asistirá a la Universidad de Texas en Austin y se especializará en Kinesiología. Jesús Moreno asistirá a la Universidad de Texas A&M en College Station y se especializará en Biología.