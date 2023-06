PJC Announces Students On President’s and Dean’s Lists

Paris Junior College is pleased to announce that thanks to their dedication and hard work, 243 students were named to the President’s and Dean’s lists for academic achievement during the Spring 2023 semester.

To be eligible for the President’s List, students must earn a 4.0 grade point average, (straight A’s) on a minimum of 15 semester hours. Those on the Dean’s List must have a minimum of a 3.5 grade point average for at least 15 semester hours, and have no grade lower than a “C.” The lists are compiled exclusive of developmental hours.

President’s List from Texas towns

Arlington: Harrison Griffith

Beaumont: Christian Dews

Bedford: Kadynce Crenshaw

Blossom: John Coleman, Caitlyn Ray

Bogata: Kaytie Ballard, Damian Davidson

Brashear: Merced Tellez

Caddo Mills: Ari Gordon

Campbell: Charles Duffey, Johnathon Garmon, Shawn Hartline, Brandon Mitchell, Noor Shahankary

Celeste: Kyle Johnson

Clarksville: Denise Boyett, Gary Boyett, Chelsea Garrison, Alexis-Marie Rodriguez, Rhe White

Commerce: Alisha Harper, Fernanda Medrano, Sydney Petrea, Christopher Pope, Angela Tijerina

Como: Leslie Galvan

Cooper: Mihai Grace, Jaci Harrington

Cumby: Madeline Evins, Brianne Jenkins

Dallas: Preston Gamster

Detroit: Ashley Langehennig

Dike: Taylor Wallis

Emory: Kaitlyn Brock, Mara Veal

Euless: Dylan Crooks

Fate: Destiny Longoria

Forney: Brenna Reese

Fort Worth: Jovany Lopez, Abigail Padilla

Friendswood: Devin Wright

Giddings: Holden Jatzlau

Greenville: Nivedita Dhakal, Destiny Espinoza, Kassidy Mann, Jared Moore, Charles Richardson, Laura Sutton, Toby Thompson

Heath: Aidan Johnson

Honey Grove: Kelly Moxon

Houston: Acelia Garza, Dante Lombardo, Aoto Masuda, Zachariah Munton, Treylon Swayzer

Josephine: Sierra Pollard

La Porte: Garrett Villa

Lone Oak: Caden Hoefar

Mabank: Jojuan Clemons

Midland: Caydence Gonzalez

Mount Pleasant: Tallon Ramsay

Mount Vernon: Baylie Peckham

Paris: Diana Alvarez, Jeovanny Avitua, Thomas Bercher, Charlotte Callaway, David Calvete Beltran, Candido Diaz, Steven Dickey, Brandon Farr, Izabella Figueroa, Jordan Gill, Christopher Heiden, Sean Higgs, Steve Kinman, Kossivi Kpeglo, Koury Krasinski, Malachi Leija, Amy Moody, America Munoz, Hannah Page, Thuy Pham, Halie Puyear, Katherine Rainey, Jedfil Greg Reyes, Macy Richardson, Colter Roberts, Bernardo Sanchez, Isabella Sanchez-Haynes, Brittany Smith, Eva Vogt, Gianni West, Da’Shonna Woolum, Richard Zacapa

Pattonville: Christopher Racca

Plano: Kelsey Keierleber, Samantha Puente

Point: Jorge Rosas

Powdely: Caitlin Sumner, Jennifer Draper, Owen Figueroa

Quinlan: Emily Anders

Reno: Caleb Jameson

Rockwall: Jax Ortiz, Barrett Riebock

Roxton: Karson McKnight

Royse City: Tanner Claghorn, Wendy Leyte-Castro, Gabriella Morgan, Andrew Price

Saltillo: Raegan Speir

Spring: Jackson Braun

Sulphur Bluff: Luz Correa

Sulphur Springs: Shane Bailey, Amber Berry, Misty Bye, Angel Cedillo, Haley Davis, Jayden Eskew, Joshua Guidry, Leticia Hernandez, Jose Mandujano Jr., Molly O’Dell, Peyton Virgel

Sumner: Nicklaus Campbell, Celine Mulder

Talco: Micah Cannon

Telephone: Kyeler Field, asey Reiniche

Thorndale: Kelsey Kovar

Waco: Ryan Davis

Whitewright: Kate Medford

Winnsboro: Stormy McBride

Wolfe City: Charlyn Davis

Students from other states named to the President’s List:

La Habra, California: Meilana Lopez

Rancho Cordova, California: Makena Maldonado

San Carlos, California: Kevin Shea

Olathe, Kansas: Ethan Guerra

Bossier City, Louisiana: David Bolen

Warren, Michigan: Nykesha Sanders

Durant, Oklahoma: Jake Truett

Hugo, Oklahoma: Aria Scroggins

Scotland, Pennsylvania: Jose Grullon Lopez

Students from Texas named to the Dean’s List:

Alba: Madison Reid

Blossom: Brady Garrison

Bogata: Kamryn English

Bonham: Brianna Cruz

Campbell: Zackery Midkiff

Clarksville: Nichole Flynn

Commerce: Gage Blackburn, Kelly Hughes

Cooper: Mikayla Ford, Diana Howse

Corpus: Christi Mariah Vasquez

Cumby: Maranda Chumley, Karen Enriquez

Dallas: Robert Ates, Daniela Cerda

Denison Mary Siems

Deport Marlee Garrison

Detroit Leah Jumper, Jenay Oldfield

Dike: Juan Reyes

Emory: Brianna Bender

Forney: Tatum Waller

Fort Worth: Hailey Evans

Greenville: Juan Chavez, Brant Hudspeth, Cody Merchant, Kelly Naranjo, Karla Olivares, Haley Phillips, Chartavia Williams

Haskell: Tamisha Dever

Hughes Springs: Grace Pippin

Killeen: Jayce Wright

Laredo: Danna Flores

Lone Oak: James Leitner

Lorena: Benjamin Smedshammer

Lubbock: Braden Benton

Midland: Tanner Carlisle

New Boston: Savanah Hill

Paris: Mayra Barrios, JaKendis Bills, Jayci Coward, Tylen Draper, Avery Frey, Crystal Fuller, Tarrance Gardner, Blake Griffin, Jaycie Hall, Christian Hill, Linda Howington, Jeremy Jackson, Micah Jenkins, Anuj Jyakhwa, Brooklyn Lawler, Naomy Medina, Christopher Michael, Angela Ramirez, Riley Reaves, Frances Scales, Rachel Sims, Calvert Sykes, Kimberly Taylor

Pickton: Maci Wright

Powderly: Stephanie White

Quinlan: Savanna Christian, Katelyn Higbee, Katherine Lopez, Chloe Richardson

Reno: Bralie Fox

Richmond: Angelina Leal

Rosenberg: Aidan Doherty

Royse City: Tracy Bradley

Saltillo: Bianca Castro

San Antonio: Gared Von Holdt

Sherman: Diamond Rayford

Sulphur Bluff: Dewitt Brookins

Sulphur Springs: Jered Fitch, Rylie Johnston, Dreu Jones, Hector Martinez, David Ruth, Samuel Wilks

The Colony: Karla Mendoza

Winnsboro: Meghan Evans

Wolfe: City Alishia Flanigan, Felisa Turcios

Wylie: Caden Roeschen

Dean’s List from other states:

Covina, California: Mia Montes

Lakewood, Colorado: Cristhian Zarauz

Morton, Illinois: Lerato Mosia

Louisville, Kentucky: Maker Bar

Antlers, Oklahoma: Selina Breshears

Broken Bow, Oklahoma: Maggie Smith

Caddo, Oklahoma: Brandon McAnally

Hugo, Oklahoma: Ashley Briggs, Katelynn Briggs, T.J. Frost

Idabel, Oklahoma: Benjamin Black

Dean’s List from other Countries

Durban, South Africa: Joshua Reddy