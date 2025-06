PJC-Greenville Center ESL Class And Memorial Day

The Paris Junior College-Greenville Center English as a Second Language class took their study of Memorial Day on the road, visiting the downtown Memorial Day display of the City of Greenville. While there, they took a photo holding a large American flag. Students from Nepal, Vietnam, the Ivory Coast, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Mexico, China, Peru, and the United States wore colors of red, white, and blue and waved flags to show their patriotism.

La clase de inglés como segundo idioma del Paris Junior College-Greenville Center llevó su estudio del Día de los Caídos a la carretera, visitando la exhibición del Día de los Caídos en el centro de la ciudad de Greenville. Mientras estaban allí, se tomaron una foto sosteniendo una gran bandera estadounidense. Estudiantes de Nepal, Vietnam, Costa de Marfil, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, México, China, Perú y Estados Unidos vestían colores rojo, blanco y azul y ondeaban banderas para mostrar su patriotismo.