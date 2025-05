PJC LVN – RN Taking Applications

The Paris Junior College LVN to RN nursing program is taking applications through May 30, 2025, for the 2025-2026 class of students wishing to become registered nurses. The program often has a waiting list with high nurse demand and strong community support.

“To be in the RN program, you must have your license as either a licensed vocational nurse or licensed practical nurse,” said PJC Nursing Director Dwana Hollidai. “Many of our students are younger, but we have students who have been out in the community working as an LVN for many years who come back. We have a variety of backgrounds, ages, experience levels, and work locations, both men and women and all ages as students.”

The first step to getting started is to apply to PJC, be accepted, and receive a PJC email login and password. Students can access the online LVN to RN Transition Nursing Program application at that point.

“Students have to be very dedicated because it is a four-day-a-week program,” said Holliday. “Some of our students still work to support their families, and that’s very time intensive and academically harder. They need to have good study habits and good time management skills.”

The LVN-to-RN program prepares nurses for entry-level positions, integrating knowledge and skills to care for patients in various healthcare settings. Students can complete the program in 12 months, in fall, spring, and summer semesters.

Resources are available to help students succeed.

“Each student is assigned a faculty mentor, so if they’re struggling with an exam, they can meet and discuss what went wrong,” said Holliday. “Good family support is critical, especially for those with small kids because students are only allowed to miss a certain number of days.”

The programs enjoy strong community support.

“Our students receive scholarships from the Roan Oak Masonic Lodge and the Paris Masonic Lodge,” Holliday said. “Lamar County health care scholarship and the general Memorial Foundation scholarship are available to help all our nursing students.”

Job prospects are bright because of the high demand for trained nurses everywhere, the retirement of the current nursing population, and a growing elderly population creating a rising need.

The program application requires documentation and a background check. The process should be started as soon as possible by calling the Health Occupations office at 903-782-0734. For more information on the program, email [email protected].

El programa de enfermería LVN a RN de Paris Junior College está aceptando solicitudes hasta el 30 de mayo de 2025 para la clase 2025-2026 de estudiantes que deseen convertirse en enfermeras registradas. El programa a menudo tiene una lista de espera con una alta demanda de enfermeras y un fuerte apoyo de la comunidad.

“Para estar en el programa de RN, debe tener su licencia como enfermera vocacional con licencia o enfermera práctica con licencia”, dijo la directora de enfermería de PJC, Dwana Hollidai. “Muchos de nuestros estudiantes son más jóvenes, pero tenemos estudiantes que han estado en la comunidad trabajando como LVN durante muchos años y que regresan. Tenemos una variedad de orígenes, edades, niveles de experiencia y lugares de trabajo, tanto hombres como mujeres y de todas las edades como estudiantes”.

El primer paso para comenzar es presentar una solicitud a PJC, ser aceptado y recibir un nombre de usuario y una contraseña de correo electrónico de PJC. Los estudiantes pueden acceder a la solicitud en línea del Programa de Transición de Enfermería de LVN a RN en ese momento.

“Los estudiantes tienen que ser muy dedicados porque es un programa de cuatro días a la semana”, dijo Holliday. “Algunos de nuestros estudiantes todavía trabajan para mantener a sus familias, y eso es muy intensivo en tiempo y académicamente más difícil. Necesitan tener buenos hábitos de estudio y buenas habilidades de gestión del tiempo”.

El programa LVN-to-RN prepara a las enfermeras para puestos de nivel de entrada, integrando conocimientos y habilidades para cuidar a los pacientes en diversos entornos de atención médica. Los estudiantes pueden completar el programa en 12 meses, en los semestres de otoño, primavera y verano.

Hay recursos disponibles para ayudar a los estudiantes a tener éxito.

“A cada estudiante se le asigna un mentor de la facultad, por lo que si tienen dificultades con un examen, pueden reunirse y discutir qué salió mal”, dijo Holliday. “Un buen apoyo familiar es fundamental, especialmente para aquellos con niños pequeños porque a los estudiantes solo se les permite faltar un cierto número de días”.

Los programas gozan de un fuerte apoyo de la comunidad.

“Nuestros estudiantes reciben becas de la Logia Masónica Roan Oak y de la Logia Masónica de París”, dijo Holliday. “La beca de atención médica del condado de Lamar y la beca general de la Fundación Memorial están disponibles para ayudar a todos nuestros estudiantes de enfermería”.

Las perspectivas laborales son brillantes debido a la gran demanda de enfermeras capacitadas en todas partes, la jubilación de la población actual de enfermeras y una creciente población de ancianos que crea una necesidad creciente.

La solicitud del programa requiere documentación y una verificación de antecedentes. El proceso debe iniciarse lo antes posible llamando a la oficina de Ocupaciones de Salud al 903-782-0734. Para obtener más información sobre el programa, envíe un correo electrónico a [email protected].