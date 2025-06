Police Officer Killed While Working Funeral

A police sergeant in Texas was killed in an accident while he was leading a funeral procession. The Angleton Police Department released a statement on Monday saying Sgt. J.D. White died after a car struck him while escorting the procession on Sunday. White had been with the department for 19 years, serving the community in various roles, most recently as the Sergeant of Professional Integrity and the department’s Public Information Officer.

Un sargento de policía de Texas murió en un accidente mientras encabezaba un cortejo fúnebre. El Departamento de Policía de Angleton emitió un comunicado el lunes diciendo que el sargento J.D. White murió después de que un automóvil lo atropelló mientras escoltaba la procesión el domingo. White había estado en el departamento durante 19 años, sirviendo a la comunidad en varios roles, más recientemente como Sargento de Integridad Profesional y Oficial de Información Pública del departamento.