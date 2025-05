Pontotoc Man Wanted For Stealing Woman’s VA Benefits

Pontotoc County issued a warrant for a resident accused of stealing an older woman’s veterans’ benefits. She has since died. Authorities say Robert Heaton of Kingston allegedly had the $2,000 monthly payments from the VA redirected to his bank account, leaving the woman with about $20,000 in debts to two of Ada’s care centers. They charged Heaton with the exploitation of an older adult.

El condado de Pontotoc emitió una orden de arresto contra un residente acusado de robar los beneficios de veteranos de una mujer mayor. Desde entonces ha muerto. Las autoridades dicen que Robert Heaton, de Kingston, supuestamente redirigió los pagos mensuales de $2,000 del VA a su cuenta bancaria, dejando a la mujer con alrededor de $20,000 en deudas con dos de los centros de atención de Ada. Acusaron a Heaton de explotar a un adulto mayor.